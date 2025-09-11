Camuzzi alerta a la población ante estafas virtuales

11 septiembre, 2025

Camuzzi desea alertar a la población de Tres Arroyos ante los recientes casos de fraudes virtuales que se han registrado.

En ese sentido, la compañía comparte consejos de seguridad para prevenir engaños y proteger los dispositivos, redes sociales y datos personales al navegar en internet.

Sobre mensajes sospechosos:

No confiar NUNCA en promociones, regalos, descuentos, avisos sobre corte del servicio o cualquier otra acción que transmita “urgencia”. Tomarse el tiempo para corroborar la identidad de quien nos contacta y de la información que nos comparte.

La totalidad de las pseudo promociones que se han detectado en Facebook están asociadas a supuestas empresas como Camuzzi Argentina, Camuzzi Gas, con perfiles vacíos de información y vinculados a un número de WhatsApp a partir del cual se generaría la supuesta gestión.

Camuzzi no realiza promociones a través de llamadas, mensajes privados o redes sociales, ni efectúa transacciones fuera de sus Oficinas Comerciales o canales oficiales.

Tampoco existen departamentos u áreas especiales para la atención de ciertos segmentos de usuarios. Muchas de estas estafas virtuales provienen de supuestas áreas de atención a jubilados y pensionados.

Sobre contraseñas y solicitudes de acceso a aplicaciones o links:

No se debe compartir contraseñas ni información personal con desconocidos. Una empresa con protocolos de seguridad como Camuzzi nunca solicitará datos de ese tipo.

Se deben cambiar las contraseñas periódicamente, evitando usar números consecutivos y fechas predecibles.

No usar la misma contraseña para todos los servicios.

Si en el marco de una supuesta gestión o promoción, se solicita ingresar a un link o descargar una aplicación, interrumpir inmediatamente la comunicación.

Si el contacto se produjera por SMS o por Whatsapp, eliminar y/o bloquear el mencionado número.

Sobre la conexión:

Conectarse SIEMPRE a redes seguras y conocidas. Tratar de evitar la conexión a redes de wifi públicas o abiertas, pues son vulnerables.

Siempre cerrar sesión al finalizar el uso de cualquier programa o dispositivo.

Asimismo, es importante recordar que, en línea con su compromiso con la seguridad de la comunidad y la protección de los datos personales, Camuzzi habilitó un nuevo canal de denuncia para que cualquier usuario pueda reportar de forma rápida, confidencial y segura ciberdelitos vinculados con la empresa.

A través de este nuevo canal, las personas pueden alertar sobre intentos de estafas o fraudes ya concretados, y que pueden presentarse bajo distintas modalidades, tales como:

– Suplantación de identidad: Perfiles falsos que usan el nombre y/o logo de la distribuidora, en redes sociales, sitios web o servicios de mensajería como Whatsapp y SMS.

– Publicaciones falsas que ofrecen promociones, premios o descuentos en nombre de Camuzzi.

– Enlaces o códigos QR que redirigen a páginas fraudulentas.

– Correos electrónicos o contactos telefónicos sospechosos que soliciten datos personales o bancarios.

A través de esta herramienta, la compañía busca centralizar las denuncias de incidentes digitales, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar activamente con las autoridades correspondientes en la prevención de delitos informáticos.

El formulario ya se encuentra disponible en http://www.camuzzigas.com / Reporte de Ciberdelitos, y en http://www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar/

