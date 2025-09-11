Camuzzi alerta a la población ante estafas virtuales
Camuzzi desea alertar a la población de Tres Arroyos ante los recientes casos de fraudes virtuales que se han registrado.
En ese sentido, la compañía comparte consejos de seguridad para prevenir engaños y proteger los dispositivos, redes sociales y datos personales al navegar en internet.
Sobre mensajes sospechosos:
- No confiar NUNCA en promociones, regalos, descuentos, avisos sobre corte del servicio o cualquier otra acción que transmita “urgencia”. Tomarse el tiempo para corroborar la identidad de quien nos contacta y de la información que nos comparte.
- La totalidad de las pseudo promociones que se han detectado en Facebook están asociadas a supuestas empresas como Camuzzi Argentina, Camuzzi Gas, con perfiles vacíos de información y vinculados a un número de WhatsApp a partir del cual se generaría la supuesta gestión.
- Camuzzi no realiza promociones a través de llamadas, mensajes privados o redes sociales, ni efectúa transacciones fuera de sus Oficinas Comerciales o canales oficiales.
- Tampoco existen departamentos u áreas especiales para la atención de ciertos segmentos de usuarios. Muchas de estas estafas virtuales provienen de supuestas áreas de atención a jubilados y pensionados.
Sobre contraseñas y solicitudes de acceso a aplicaciones o links:
- No se debe compartir contraseñas ni información personal con desconocidos. Una empresa con protocolos de seguridad como Camuzzi nunca solicitará datos de ese tipo.
- Se deben cambiar las contraseñas periódicamente, evitando usar números consecutivos y fechas predecibles.
- No usar la misma contraseña para todos los servicios.
- Si en el marco de una supuesta gestión o promoción, se solicita ingresar a un link o descargar una aplicación, interrumpir inmediatamente la comunicación.
- Si el contacto se produjera por SMS o por Whatsapp, eliminar y/o bloquear el mencionado número.
Sobre la conexión:
- Conectarse SIEMPRE a redes seguras y conocidas. Tratar de evitar la conexión a redes de wifi públicas o abiertas, pues son vulnerables.
- Siempre cerrar sesión al finalizar el uso de cualquier programa o dispositivo.
Asimismo, es importante recordar que, en línea con su compromiso con la seguridad de la comunidad y la protección de los datos personales, Camuzzi habilitó un nuevo canal de denuncia para que cualquier usuario pueda reportar de forma rápida, confidencial y segura ciberdelitos vinculados con la empresa.
A través de este nuevo canal, las personas pueden alertar sobre intentos de estafas o fraudes ya concretados, y que pueden presentarse bajo distintas modalidades, tales como:
– Suplantación de identidad: Perfiles falsos que usan el nombre y/o logo de la distribuidora, en redes sociales, sitios web o servicios de mensajería como Whatsapp y SMS.
– Publicaciones falsas que ofrecen promociones, premios o descuentos en nombre de Camuzzi.
– Enlaces o códigos QR que redirigen a páginas fraudulentas.
– Correos electrónicos o contactos telefónicos sospechosos que soliciten datos personales o bancarios.
A través de esta herramienta, la compañía busca centralizar las denuncias de incidentes digitales, mejorar los tiempos de respuesta y colaborar activamente con las autoridades correspondientes en la prevención de delitos informáticos.
El formulario ya se encuentra disponible en http://www.camuzzigas.com / Reporte de Ciberdelitos, y en http://www.oficinavirtual.camuzzigas.com.ar/