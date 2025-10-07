Camuzzi cerrado por medidas de fuerza del personal

7 octubre, 2025

Hoy, martes, trabajadores de Camuzzi realizarán un paro total de actividades por lo que la oficina de la distribuidora permanece cerrada.

Los empleados solo atienden emergencias de guardia, cual si fuera un domingo o feriado.

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (Fetignra) inició un paro total y movilización en reclamo de la actualización de los convenios colectivos, mejoras salariales y condiciones de seguridad.

La decisión fue adoptada tras las asambleas realizadas en los sindicatos de base de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y la región patagónica, donde los trabajadores resolvieron avanzar con un paro total y movilización hacia la sede central de Camuzzi y el Ente Nacional Regulador del Gas (Energas).

La medida afecta a las empresas Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur que operan en amplias zonas del centro y sur del país.

El Sindicato de Trabajadores del Gas (Stigas) llamó a manifestarse en Caba y exigió reactivar las negociaciones paritarias.

