Cancelada la quinta edición del Enduro de Claromecó

9 febrero, 2021 Leido: 120

La ACTM informó que fue cancelada la quinta edición del Enduro de Claromecó cuya fecha de realización se había fijado para los días 3 y 4 de abril. “Sin un camping cerrado no podemos garantizar las condiciones de higiene y el cumplimiento de los protocolos ni la calidad que pretendemos para nuestro evento”, se explicó.

En un comunicado de prensa, la entidad manifestó que “lamentablemente no nos queda más alternativa que CANCELAR la quinta edición del Enduro de Claromecó. A pesar de contar con los decretos municipales de habilitación del evento desde el mes de diciembre y el apoyo de FEBOM para la concreción del mismo, no hemos podido contar con el Camping de Luz y Fuerza ni con el del Automóvil Club Argentino. Sin un parque cerrado que nos permita dar a los pilotos las comodidades mínimas de higiene y seguridad, el evento nos parece inviable. Siempre hemos intentado hacer una carrera pensando en el bienestar y la comodidad del piloto; pretendimos darles una carrera de calidad superior a un precio accesible”.

“Agradecemos a la Municipalidad de Tres Arroyos, al Sr. Intendente Municipal Don Carlos Sánchez; al director de Deportes, Prof. Guillermo Orsili, y al Sr. Delegado de Claromecó, Julián Lamberti, por el apoyo incondicional que siempre nos brindan y más aún en este año tan especial donde volvieron a apostar a nosotros habilitando el #EDC nuevamente, confiando que lo haríamos de manera segura, respetando y haciendo respetar los protocolos vigentes”.

“Sin un camping cerrado no podemos garantizar las condiciones de higiene y el cumplimiento de los protocolos ni la calidad que pretendemos para nuestro evento”, agregó la ACTM.

“Es en honor a la confianza que han depositado las autoridades municipales en nosotros y por el respeto que le tenemos a los pilotos, que nos vemos en la obligación de cancelar el #EDC5.-

Gracias!! Nos quedamos nosotros más tristes que Uds.!!! Será la próxima! ACTM”, finaliza el comunicado.

Moya: “no queremos escapar al cumplimiento de los protocolos”

El presidente de la Asociación Civil Tresarroyense de Motocross, Matías Moya, dijo a LU 24 que “lo comunicamos con tristeza, creyendo que estábamos haciendo lo mejor y lo más responsable a nuestro alcance. Lo porfiamos todo lo que pudimos pero no queremos escapar al cumplimiento de los protocolos. La Municipalidad de Tres Arroyos, como siempre, confió en nosotros y autorizó la carrera, otra vez vuelve a darnos un espaldarazo en este año tan complejo, y sin poder contar con un parque físicamente cerrado, se nos hace imposible cumplir con los protocolos y los máximos de gente (350 personas)”.

“Sin un lugar de contención nos es muy dificil controlar que todos entren, se les tome la temperatura y tengan su declaración jurada de Covid. Debemos respetar ese compromiso que tanto la Municipalidad como la Federación Bonaerense nos han dado y si no podemos garantizar el cumplimiento de los protocolos ni hacer una cosa de calidad, como siempre hemos tratado, decidimos cancelarla”, agregó.

“Nos pareció la decisión más inteligente, no la que más queríamos tomar pero es la única que queda”, lamentó Moya al tiempo que sostuvo que “se nos pasan los días y no podemos abrir inscripciones ni tomar pagos por adelantado cuando tenemos algunas incertidumbres. Será en otra oportunidad”.

“Intentaremos hacer alguna carrera de tierra”

Por otra parte, anunció que “vamos a intentar hacer alguna carrera de tierra en Tres Arroyos porque hace muchos años que no se realiza. Ya le dije a la Federación Bonaerense que tiene que contar a Tres Arroyos como una alternativa dentro de algunos de los calendarios provinciales porque verdaderamente se gastó mucho tiempo, dinero y energía en una pista hermosa, de nivel nacional, que tenemos que empezar a usar”.

