Cáncer: “Es importante prevenir y la detección temprana”, sostuvo Lucila Espinosa

4 febrero, 2026 0

Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

La médica oncóloga Lucila Espinosa, quien está a cargo del Servicio de Oncología del Hospital Pirovano, en contacto con LU 24, se refirió a la significación de la fecha Internacional del Cáncer, establecido en Francia en el año 2000 para concientizar sobre la importancia de la prevención y la detección precoz.

“Es una tarea que tenemos que hacer, no sólo los oncólogos sino la población médica en general. Sabemos que hay factores que tienen importancia en el desarrollo de varias enfermedades oncológicas, como el tabaquismo, la exposición al humo del tabaco, el alcoholismo, la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), el sedentarismo, la exposición a la radiación ultravioleta sobre todo en verano, la contaminación ambiental , que obviamente depende de otras políticas”.

“Lo más importante es el acceso que tenga el paciente al sistema de salud, ya que las oportunidades no son iguales para todos, se ha mejorado un montón, porque hay pacientes que no tienen cobertura médica, por lo que considero importante que el paciente consulte inmediatamente ante síntomas en el lugar que sea, eso es fundamental, a veces hay pacientes que tienen falta de aire por tabaquismo, disneas, y cuando llegan a mí ya tienen cáncer de pulmón”.

Respecto a las infecciones que tienen un rol primordial hay que vacunar a toda la población joven, contra el HPV que se da entre otros como cáncer de cuello uterino en mujeres, hay algunos que llegan a ese diagnóstico y otros no, por lo que es importante vacunar tanto a hombres como a mujeres porque la transmisión es por las relaciones sexuales.

Si aún así se desarrollan los tumores es importante la detección precoz, por lo que es importante hacerse controles con los ginecólogos y no dejar de ir.

En el Hospital tenemos un servicio especializado con trabajadoras especializadas para la contención en el tratamiento, siempre hay una línea telefónica para responder, son bien recibidos si tienen o no cobertura médica y vienen siempre a una segunda opinión”.

También asesoramos genéticamente porque hay tumores que tienen una predisposición familiar como el cáncer de mama por lo que con imágenes anuales o semestrales se pueden detectar tumores, les digo que no tengan miedo de venir”.

“Una parte importante es que ciertos pacientes tienen que hacerse una endoscopía, ante reflujos, o acidez, porque en el estómago hay una bacteria, el helicobacter pílori, que puede producir un carcinoma, por lo que siempre es recomendable que lo realicen”, concluyó.

Volver