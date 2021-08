Candidato del MV, Pedro Ribas apunta a fortalecer las asociaciones de fomento

26 agosto, 2021

Presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Los Aromos, Pedro Ribas destacó hoy la gran respuesta que ha tenido la plaza para ese sector de la ciudad, inaugurada hace 50 días como resultado de una gestión que llevaron adelante los propios fomentistas y vecinos con el Ejecutivo municipal. Y su participación barrial motivó que fuera convocado por el Movimiento Vecinal para ser candidato a concejal. “Yo me pongo naturalmente del lado del vecino, siempre me gustó hacer, y si bien me sorprendió que me llamaron, entendí que como me dijo Miguel San Román, de algún modo yo ya estaba haciendo política sin darme cuenta. Consulté con mi familia y acá estoy”, aseguró el mecánico.

“La idea me gustó y también el hecho de que no hay condiciones de puestos, y eso rescato mucho del Movimiento Vecinal. Nos hemos reunido con vecinos de otros barrios, como Boca y ATEPAM, y en ese aspecto creo que lo más importante son las organizaciones de vecinos, porque tirando todos para el mismo lado se consiguen más cosas, sin ninguna duda. Hay que fortalecer las asociaciones de fomento”, sostuvo.

Finalmente, puso énfasis en las obras que el Movimiento Vecinal está llevando a cabo en Tres Arroyos. “Lo del Polo Educativo es muy bueno. Conozco el campus de Tandil y esto es igual o incluso mejor. Va a ser muy importante para el futuro de Tres Arroyos, y la ciudad está hermosa”, concluyó.

