Candidatos a intendente debatieron en el Instituto 33

2 octubre, 2023

En un debate propuesto por integrantes de la Cátedra de Política Social de la carrera de Trabajo Social y de otras que se dictan en el Instituto 33, se realizó este lunes un nuevo debate entre los candidatos a intendente de Tres Arroyos, con la presencia de los cinco postulantes: Claudia Cittadino del Movimiento Vecinal, Pablo Garate por Unión por la Patria, Carlos Ávila por Juntos por el Cambio, Facundo Argüello por La Libertad Avanza y Marcela Pascucci por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.

El mismo fue presentado por la directora de la entidad educativa, Graciela Callegari quien dijo que “nosotros lo tomamos casi como un hecho educativo, un aula extendida, sin agresiones, sin tonos discriminatorios”.

El debate fue sobre diversos temas en los que cada uno de los candidatos reiteraron sus opiniones, vinculados con la Política Social, Vivienda, Trabajo, Salud, Medio Ambiente, Educación y Accesibilidad. Transporte y Recreación y Tiempo Libre.

A su turno, cada uno de ellos expuso su propuesta de gobierno y en cada uno de los ítems, y luego respondieron preguntas de los asistentes.

Política Social, Vivienda, Trabajo y Salud

Hubo críticas del candidato de La Libertad Avanza Facundo Argüello “sobre el gasto social que tiene el municipio”, y reclamó “darle lugar al sector privado, ya que aumentando el gasto la pobreza crece proporcionalmente”.

Carlos Ávila desde Juntos por el Cambio destacó “el rol de los trabajadores sociales al momento de pensar en políticas públicas”, y propuso planes para generar el acceso a la tierra, y la extensión de los horarios en los CAPS en las localidades.

Claudia Cittadino hizo referencia “al programa de acceso a la tierra instrumentado desde la comuna y la construcción de 32 viviendas por parte del Municipio”, y en lo que hace a Salud destacó “el llamado a concurso de profesionales para poder descomprimir la guardia”. Mencionó como modelo al Hospital, “siguiendo el plan director y también el plan para pacientes externados trabajando con la integración público privada como sucedió en pandemia”.

Pablo Garate, en tanto, dijo que “es necesario el esfuerzo propio y el asesoramiento municipal con una política de vivienda sólido, para quienes no pueden pagar el alquiler por lo que es necesario tener un plan de viviendas municipal para que con la misma cuota puedan acceder a una vivienda”. Y agregó que “es necesario trabajar en pasantías para quienes terminan estudios en un programa municipal para poder generar capacidades y formar para la producción. En salud, vamos a hacer un vínculo entre lo público y lo privado”.

Marcela Pascucci opinó: “Estamos en un momento de crisis donde el déficit habitacional es mucho mayor, los alquileres están altísimos por lo que nosotros tenemos una propuestas al respecto”, y también se refirió a la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas.

Medio Ambiente

Garate inició su exposición y expresó que “El Parque Industrial es una de las políticas publicas que hay que continuar y acompañar tecnológicamente a las empresas, pero es importante plantear que tenemos un montón de productores agroecológicos en Tres Arroyos por lo que generaremos beneficios para ellos, son casi 5000 hectáreas; vamos a poner en funcionamiento la ordenanza de promoción de la agroecología, es importante monitorear la calidad del agua que esta bastante complicada desde hace mucho tiempo”.

Cittadino abordó el tema y sostuvo “vamos a profundizar Playas Limpias y Barrios Limpios, tenemos el CAT, centro de disposición transitoria de bidones en cercanías de la planta de residuos, uno en Orense y estamos pensando en llevarlo al resto de las localidades, seguiremos trabajando para transformar a Tres Arroyos en una ciudad verde”.

Ávila: “trabajaremos para implementar políticas para el uso de energías limpias como la solar o la eólica, el reciclaje de residuos y la educación ambiental, yo tomé contacto con el CONICET para hacer el estudio de erosión costera hasta el 2023 y debido al avance de emprendimientos inmobiliarios en las localidades de playa, solicitamos un monitoreo; hice un pedido para poner una barrera en el arroyo para contener la basura y hay un proyecto para comprar una maquina para la limpieza del arroyo”.

Pascucci fue más allá de lo local y sostuvo que “se está dejando afuera la política a nivel nacional, pero hay candidatos a favor del extractivismo para poderle pagar al FMI; tanto Juntos como el PJ votaron la reforma de Morales. Tenemos que pensar en una producción de alimentos que no necesiten agrotóxicos y contaminen el campo, poner una barrera sanitaria, solucionar el problema del agua”.

Educación y Accesibilidad

Garate reclamó “transporte interurbano para alumnos de las localidades, la construcción de un nuevo edificio para el Instituto 33 y la instalación de un ascensor con el presupuesto municipal de discapacidad”.

Arguello reiteró que el CRESTA no es una universidad, y criticó el gasto político de unos mil cien millones en total de los cuales se derivan unos ciento cincuenta millones para el CRESTA, que produce un gran desfasaje; el problema no es que no hay plata sino que se usa para lo que ellos quieren”.

Pascucci hizo alusión a la defensa por la educación pública, en tanto Cittadino reiteró la continuidad en el apoyo a la educación con la construcción del Polo Educativo, fortaleciendo a CRESTA con las políticas públicas”.

Ávila habló “del fortalecimiento del sistema de becas y la articulación con universidades nacionales e institutos de educación para satisfacer las demandas técnicas ante las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, y orientar carreras relacionadas a la actividad agropecuaria; invertiremos en un sistema de transporte similar al del gobierno de Gonzales Chaves. El año pasado presentamos un proyecto de combi para las localidades, con diversos puntos de enlace en una idea primaria de que todos tengan las mismas posibilidades”.

Cittadino explicó que “hay dos visiones de la accesibilidad la de lo mas sencillo que es la transitabilidad en la ciudad, por lo que vamos a proponer una ciudad transitable, con rampas accesibles en edificios públicos, mejorando lo que tenemos” e hizo referencia “al mejoramiento de las veredas aplicando la ordenanza para que el Estado pueda repararlas y cargar luego a la partida del vecino”.

Transporte público

Pablo Garate dijo que “Tres Arroyos tiene que tener transporte público, el que se construye a partir de la demanda, del recorrido y con el aporte indiscutible del Estado, es una demanda para tener también transporte urbano, planificando bien los puntos en la ciudad porque es importante el traslado, sobre todo ahora que tendremos un Polo Educativo que cuesta mil pesos para poder acceder en remisses”. Propuso la instalación de bicisendas, y afirmó que “no será de un día para el otro, el transporte en las localidades si, pero el de la ciudad llevará más tiempo; ya estamos en contacto con el Ministerio de transporte”.

Arguello sostuvo: “Hay demanda en las localidades, ¿y si hay demanda porque no hay un privado haciéndolo? la respuesta es que el costo es muy alto y la gente no lo puede pagar, y tenemos que resolverlo”

Pascucci manifestó que “el transporte interurbano es una necesidad ante el crecimiento de la ciudad, y en las localidades también tiene que haber un transporte que garantice la accesibilidad a la salud y la educación y también que haya un servicio para los trabajadores de la educación, lo que genera un gasto enorme para los docentes”.

Recreación y Tiempo Libre

En este punto, Carlos Ávila propuso “ejecutar los Parques Recreativos, generar hechos culturales con espacios y actividades”, en tanto Argüello citó cifras destinadas a la cultura y el gasto que ello genera, y pidió nuevamente reducir el mismo. “Creo que es importante que tomemos conciencia de lo que gasta el municipio y nosotros queremos que la gente sea libre, ir a ver a los artistas que uno quiere, que pueda decidir y hacer lo que quiera con su tiempo”.

Garate replicó: “es necesario que quien trabaja tenga un tiempo de esparcimiento y pienso que hay innumerables artistas de Tres Arroyos haciendo lo suyo con su propio esfuerzo, por lo que tenemos que ir en apoyo de los mismos, generando una agenda a nivel municipal. Es necesario también ordenar la nocturnidad, que es recreación seguridad para estar cómodo y que permita disfrutar el momento. Me parece que Tres Arroyos puede tener eventos de mucha mejor calidad”.

Pascucci: “hay muchas actividades culturales en Tres Arroyos y también las Asistencias Técnicas están muy precarizadas; es algo a cambiar como también el espacio que se le da a la juventud, para que tengan la participación en la organización de sus propias fiestas, pero hay que garantizar la contención, para evitar hechos que luego lamentamos todos. Me parece importante que haya espacio para artistas locales pero que puedan vivir también de sus producciones”.

Cittadino: “es un impacto muy significativo el tema; vamos a modernizar las plazas en una propuesta en el Parque Cabañas y el Parque Miedan, haremos bicisendas y juegos saludables, replicando en las localidades y propondremos mantener los gastos en educación y cultura, profundizarlos capacitando a los asistentes técnicos”

