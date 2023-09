Candidatos a intendente expusieron sus propuestas en la Sociedad Rural (videos)

25 septiembre, 2023

Ante un salón colmado, en la Sociedad Rural de Tres Arroyos y a propuesta de la entidad, se realizó el encuentro con los candidatos a intendente para las elecciones del 22 de octubre. Del mismo participaron Facundo Argüello de La Libertad Avanza, Carlos Ávila de Juntos por el Cambio, Pablo Garate, de Unión por la Patria y Claudia Cittadino por el Movimiento Vecinal. No asistió Marcela Pascucci, del Frente de Izquierda.

Luego de la presentación del evento por parte del presidente ruralista, Eugenio Simonetti, se dieron cinco minutos a cada uno para que desarrollaran sus argumentos, basados en cuatro ejes: Ente Vial Descentralizado, Seguridad, Conectividad y Educación y Salud.

Ente Vial

Facundo Argüello fue quien inició las ponencias, en este primer ítem sobre la red vial, y sostuvo que “el sector agropecuario está siendo estafado por el Estado argentino, por el Estado Nacional, el provincial y la Municipalidad, ya que pagan un montón de impuestos”, y se preguntó “qué reciben del Estado”, mencionando que “el Ente Vial recibe 500 millones de pesos, unos setecientos mil dólares; supuestamente está descentralizado pero sólo en los papeles, porque quien nombra las autoridades es el Intendente quien le asigna las partidas en el Presupuesto. Es todo lo contrario porque está centralizado porque el intendente decide todo, y se convierte casi como en un emperador que decide todo, no solamente en el tema rural, maneja todo, incluso los lugares que están descentralizados como Claromecó”.

“Nosotros proponemos todo lo contrario, necesitamos sacarles el poder a los políticos, y proponemos que el Ente Vial esté en serio descentralizado. El presupuesto lo decidirán los productores, y la tasa Vial también, tiene que estar separado de la intendencia”.

El segundo en intervenir fue Carlos Ávila, de Juntos por el Cambio quien agradeció la invitación y dijo que iba a hablar “de la parte operativa del Ente Vial, es para felicitarlos, no haría modificaciones y con respecto al parque de maquinarias aprovecharía la buena administración e iría progresivamente mejorando la maquinaria de más años, y pensando en el municipio como un equipo es ir rotándolas por las delegaciones”. Dijo que tampoco piensan en cambiar el mantenimiento de los móviles y respecto a los caminos rurales seguir de la misma forma y lograr la mayor cantidad de metros en los caminos”.

Claudia Cittadino, candidata por el Movimiento Vecinal, a su turno, sostuvo que “el Ente Vial es para nosotros fundamental porque muchos de los que están hoy acá lo ven trabajar todos los días, y es en definitiva dirigir el destino de todos los habitantes, para que el distrito pueda sacar la producción y hacer al crecimiento del mismo”. “No tenemos pensar modificar la tasa porque es la que mantiene el cuidado de los caminos, y no solo eso sino el mantenimiento de todas las maquinarias; queremos mantener lo logrado, y como siempre preguntarnos qué queremos hacer, cómo y cuándo lo vamos a hacer, manteniendo la tasa polinómica que es aprobada por el Concejo Deliberante que siempre lo hace por unanimidad por lo ordenado que está el Ente”.

“Nosotros somos empleados de ustedes y tenemos la obligación de responderles” dijo Cittadino y relató que “contamos con diez equipos que van de lunes a viernes y mantienen esos caminos en las condiciones que ustedes ven, y que en un 70 por ciento están en condiciones, y el porcentaje restante es el que vamos a hacer las mejoras”. El dinero que ustedes ponen en una tasa va para los caminos viales como está destinado en la Ordenanza y para mantener algunas cuestiones del CPR que están acordadas.

Mencionó que “hace poco se incorporó una topadora traída desde el exterior que ya está funcionando: no son palabras, son hechos y la propuesta es sumar”.

Pablo Garate, de Unión por la Patria, manifestó que “cuando hablamos del Ente Vial hablamos de una de las tres políticas de Estado de este municipio que las inició el ingeniero Carlos Aprile; entendemos que la etapa que viene es una etapa de cambios cuidando lo que está bien y el Ente Vial funciona y funciona bien, y la realidad es que hay que mejorar la tecnología en alguna maquinaria y dejar lo que está bien. ¿Cómo vamos a designar nosotros al jefe del Ente? en conjunto, porque creemos que la etapa que viene es la etapa del diálogo, para resolver los problemas. Este Ente Vial tiene aportes de la provincia y de hecho la herramienta que se compró fue por leasing del Banco Provincia.

“Queremos que haya algunas mejoras como la señalización rural: en el año 2000 presenté el primer sistema de identificación rural cuando fui concejal y como la tecnología avanza debemos trabajar en eso, Tres Arroyos tiene potencial, productores que son constructivos: cuando uno mira el mundo dicen que somos parecidos a los de Australia”.

“Venimos a hacer aportes, para las cosas que no están bien pero también acompañando las cosas que están bien para que estén mejor, me parece que es un muy buen momento para reconocer al intendente Aprile que impulsó la idea”.

Seguridad

Inició Carlos Ávila quien propuso “elaborar un mapa del delito rural para que el personal pueda capacitarse” y sostuvo que desde el espacio que representa presentó “una ordenanza sobre el SOS rural, con una chapa identificatoria en los campos y herramientas destinadas a tal fin”.

Pablo Garate dijo al respecto que “en el tema de seguridad rural es un sistema que en términos funciona bien por la preocupación que la Sociedad Rural hizo saber al ministro Berni y ahora vendrán nuevos sistemas como los drones, por lo que el trabajo conjunto en la seguridad en el ámbito rural está muy bien”.

Luego abarcó el problema de inseguridad que tiene Tres Arroyos en general y dijo que “es necesario que haya un plan integral de seguridad conducido por el secretario de Seguridad pero liderado por el intendente, con una mejora en el centro de monitoreo, para tener respuestas rápidas, ya que no muchas veces se consiguen respuestas desde el centro de monitoreo; hay que mejorar el patrullaje, tenemos a la Gendarmería que vamos a incorporar con sus 25 efectivos; hacer un mapa del delito que permita saber cómo planificar una política de seguridad” Me parece que está muy bien la seguridad rural pero hay que definir qué se va a hacer con la política de seguridad porque los tresarroyenses no vamos a vivir tranquilos”.

Facundo Argüello sostuvo: “me da mucha pena que el campo con tantos recursos que tiene tenga que andar mendigando patrulleros y pidiendo ayuda para que patrullen en las localidades; cómo es posible que un sector que tiene tantos recursos pase por esto”; “veo que el campo está acostumbrado a un montón de cosas y no reclaman, la última vez que vi que se levantaran fue en 2008, y creo que no puede ser que paguemos tantos impuestos, ser intendente significa administrar un montón de plata para brindar servicios a la gente”. Queremos que sea independiente y pueda manejar su propio presupuesto, sus propias autoridades y que puedan aplicar sus presupuestos porque parte de lo recaudado no queda acá porque el campo tiene necesidades y queremos que sean partícipes en la administración de los recursos”.

Claudia Cittadino recordó las gestiones realizadas para que el CPR no sufriera traslados, y afirmó que “el municipio no tiene injerencia sobre la parte operativa del mismo; hay siete patrullas que tienen que estar ocupadas por dos efectivos pero no alcanza el personal, por lo que proponemos que se incorporen más efectivos ya que en este momento hay 47 efectivos de los cuales hay 39 activos en tres turnos de lunes a viernes incluyendo los administrativos. Vamos a insistir en que se complete. El municipio en los talleres propios se encarga de mantener las patrullas en estado, son once patrullas siete que trajo la provincia y cuatro que incorporó la Municipalidad”.

Conectividad en la zona rural

Claudia Cittadino: “Es algo que necesita la concesión de lo público y lo privado, planteamos no tener un Estado cada vez más grande sino que tenemos que manejarnos con mayor austeridad y dejando que sean las propias empresas y los propios usuarios que elijan su camino pero no podemos dejar de pensar en cómo el Estado se puede incorporar, como sea la colocación de antenas como ha sucedido, y sabemos que ustedes necesitan la conectividad en la maquinaria, en la operación satelital, por lo que proponemos hacer convenios con el privado; hay una empresa local que está haciendo la conexión de las antenas, por lo que proponemos facilitar desde el municipio para que se pueda lograr la conectividad, sin pensar en que es un negocio, por lo que tenemos que sacarnos de la cabeza esa lectura, sino que es la intención de mejorar la conectividad entre lo público y lo privado”.

Pablo Garate dijo que hay experiencias públicas que funcionan, que permite tecnología punto a punto que permite que se pueda trabajar con una tecnología propiamente para el sector rural; nosotros decimos que el Ente Vial no solo va hacer mantenimiento de caminos sino que va a dar más eficiencia, no solo con la conectividad sino tener tambien transporte rural hacia la cabecera del distrito, porque hay demanda de vecinos que quieren venir a Tres Arroyos por trabajo o por otras situaciones; el transporte es conectividad como la electrificación rural”

“No quiero dejar pasar el tema de las escuelas rurales, que pasan por una situación de crisis, que son las escuelas de los hijos de los trabajadores y los propietarios de campo por lo que tenemos que poner el ojo en ellos, y tambien pensamos en las escuelas de concentración rural como sucede en Benito Juárez, porque hay escuelas que están muy bien pero otras no, pero esto genera arraigo, desarrollo rural y sentido de pertenencia”.

Carlos Ávila manifestó que “tiene que ser una gestión ante el gobierno provincial y nacional para facilitar los contratos entre los productores y los privados”.

Facundo Argüello hizo referencia “a las retenciones que paga el campo, unos setenta millones de dólares que se van de Tres Arroyos” y reiteró que “administración pública es eso, administrar recursos, por lo que proponemos junto a nuestro candidato a presidente Javier Milei, eliminar las retenciones para que el campo haga las inversiones necesarias”, e insistió que “el municipio le ha permitido al gobierno nacional saquear Tres Arroyos porque ha hecho tratos con el gobernador”.

Educación y salud

Claudia Cittadino hizo referencia “al corredor educativo – productivo sobre la ruta 3, que se inicia en la Chacra de Barrow, luego la Escuela Agropecuaria, pasa por el Polo Educativo, YPF Agro y termina en el Parque Industrial, donde está el Polo Tecnológico, la Aduana y el Banco Provincia, por lo que necesitamos gente capacitada para poder hacerlo con carreras orientadas en el CRESTA y en los Institutos”, y reclamó “la vuelta de las prácticas profesionalizantes”.

Facundo Argüello mencionó “algunas cosas que no funcionan” y dijo que “CRESTA es una sucursal de otras universidades pero no tiene todas las carreras por lo que los chicos se tienen que ir a estudiar a otras ciudades”, y se preguntó ¿Cómo puede ser que no tengamos seguridad, educación y salud?; me llama la atención”. Nuevamente fue crítico respecto al manejo de la economía, afirmando que “pagamos servicios nórdicos y tenemos servicios africanos”, y trajo a colación el tema de las retenciones agropecuarias, calificando como “una estafa gigante lo que el Estado hace con Tres Arroyos”.

Carlos Ávila dijo que “la respuesta en educación es mantener los caminos para llegar a las escuelas rurales y que “es difícil en pensar en un sistema único para el campo, propuso digitalizar las historias clínicas, algo de mucha importancia, y mejorar las guardias pediátricas”.

Pablo Garate habló sobre “el sueño de la Universidad no se puede abandonar porque es un proyecto que nos va a hacer crecer y mucho y que el CRESTA es una experiencia que tiene que trabajar en conjunto con los otros institutos”.

Rescató a las escuelas agrarias del distrito y la Tecnicatura en manejo de maquinarias agrícolas que en séptimo año tiene la Escuela Agropecuaria.

En lo referente a la salud, insistió “ en mejorar las guardias pediátricas, la digitalización de la historia clínica y la modernización por áreas del Hospital Pirovano”, y pidió “volver a tener una articulación publico privado como paso en la pandemia”.

Tema libre final

Pablo Garate: “Pienso en un Tres Arroyos a diez años con una Universidad, con un desarrollo productivo que empiece a mirar Vaca Muerta y el litio, donde hoy hay empresarios que trabajan con Vaca Muerta y con el litio; hay provincias que están haciendo clusters para brindar servicios a Vaca Muerta, me imagino con más seguridad, mas vivienda, con acompañamiento a nuestros jóvenes, tenemos que acompañar iniciativas que muestran el potencial en nuestro distrito; vamos a presentar una ventanilla del INTI para que puedan tener las nuevas empresas la aplicación de tecnología que ellas necesitan. Voy a defender los recursos de Tres Arroyos, nuestra identidad, sin importar la política”.

Facundo Arguello: Al campo lo están estafando de todos lados con los impuestos; nosotros si somos gobiernos vamos a tener descentralizado pero en serio para que ustedes manejen los presupuestos; ser intendente se trata de administrar, de preocuparse para tener los servicios que tienen que ser; hay que dejar la burocracia: la motosierra de Milei tiene que pasar por Tres Arroyos, tenemos que darle el poder a la gente para poder hacerlo”.

Carlos Ávila pidió “trabajar en forma mancomunada para obtener datos y generar una correcta opinión para la toma de decisiones”.

Claudia Cittadino: “Tres Arroyos considera al campo como un aliado estratégico; venimos trabajando en forma mancomunada no como un estado protector o benefactor, para que el campo pueda trabajar, tener acceso a mejores caminos, que puedan tener conectividad, señalización, que estén las escuelas interconectadas, que mejore la matricula, que el CRESTA siga avanzando para poder transformarse en una Universidad: CRESTA forma profesionales; el Hospital es un hospital modelo y gracias al aporte de la Asociacion de Amigos del Hospital, y la Provincia contaremos con el centro de oncología para evitar el traslado a otras ciudades”, concluyó.

Finalmente y para cerrar este encuentro, Eugenio Simonetti agradeció la presencia de los asistentes, y dijo que “en definitiva uno va a ser el que va a ganar; los invito a todos los candidatos a que se sumen después a ayudar, para que Tres Arroyos siga creciendo”.

