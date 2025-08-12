Candidatos de Unión y Libertad visitaron Tres Arroyos y llamaron a participar en las elecciones

Candidatos y referentes de Unión y Libertad visitaron los estudios de LU 24 para presentar sus propuestas y dejar un mensaje a la ciudadanía. Participaron Daiana Tenaglia, primera candidata a concejal; Carlos Alonso, primer candidato a diputado por la Sexta Sección; y Ricardo Lepront, tercer candidato a diputado. También estuvo presente el concejal Gustavo Moller.

Carlos Alonso explicó que la recorrida por la Sexta Sección tiene como objetivo “visitar a los candidatos locales y conocer la problemática de cada distrito para ver qué podemos hacer una vez que ingresemos a la Legislatura bonaerense”. Destacó la figura de Tenaglia como “una persona excelente”.

Por su parte, Daiana Tenaglia contó que es su primera experiencia política: “Nunca hice militancia, arranco en blanco, aprendiendo y experimentando. La propuesta fue inesperada, pero entendí que, si uno quiere cambiar algo, no puede quedarse en la queja”. Psicóloga de profesión, dijo que busca llevar al Concejo una mirada liberal enfocada en “la libertad de cada ciudadano y en mejorar la calidad de vida del trabajador y el vecino común”.

Ricardo Lepront, veterano de Malvinas y productor rural, aseguró: “Me considero un patriota. La forma de seguir sirviendo a mi país es trabajar para recuperar la libertad que hemos perdido sin darnos cuenta. En este espacio encontré mis ideales: liberales auténticos, sin renunciar a nuestras ideas y con un fuerte perfil solidario con quienes menos tienen”.

Carlos Alonso se refirió a su distanciamiento de La Libertad Avanza en la Provincia, denunciando que “se convocó a políticos fracasados y busca cargos, llenando las listas de casta”. Criticó el veto presidencial a la ley de asistencia por la inundación en Bahía Blanca y reivindicó su trabajo en el proyecto del Corredor Bioceánico Bahía Blanca–Talcahuano, que considera clave para el desarrollo regional.

En el cierre, Tenaglia pidió el voto destacando que en su lista “no hay casta, todos somos gente nueva”. Alonso llamó a la ciudadanía a no quedarse en casa: “El único momento en que tenemos el poder sobre la política es cuando emitimos el voto. Podemos equivocarnos, pero es mejor haberse equivocado eligiendo que por no participar”. Lepront, en la misma línea, recordó que “el voto es la herramienta clave de la democracia” e invitó a vivir las elecciones “como una fiesta”.

