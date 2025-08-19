Candidatos del Movimiento Vecinal en Claromecó

La celebración por los 50 años de la Biblioteca Bernardo Houssey convocó a varios de los candidatos a Concejales y Consejeros Escolares del vecinalismo a Claromecó, donde pudieron intercambiar ideas y problemáticas con muchos de los presentes.

El objetivo fue relacionarse con las fuerzas vivas de la principal playa del distrito, y recibir desde ellos las opiniones y necesidades de Claromecó.

María Saavedra, candidata a primera concejal, manifestó que “lamentablemente Claromecó ha vuelto a ser para el Intendente una delegación de Tres Arroyos, le ha quitado autonomía, y en la práctica se ha perdido el funcionamiento que tenía como Ente Descentralizado, un logro del vecinalismo que permitió ser la primera localidad de la provincia que funciona como ente autárquico. Esta forma de gestionar le dio a Claromecó un enorme avance con obras como la Terminal de Ómnibus, el Centro de Salud, la Planta de Gas, Red de Agua, y otras tantas obras del vecinalismo; pero lamentablemente esta gestión vuelve a tratarlo como una Delegación. Los servicios están resentidos, las calles no están bien, y Claromecó detuvo su crecimiento”.

Luego del evento, y acompañados por Walter Rens, ex Director del Ente Descentralizado durante la gestión de Carlos Sánchez, recorrieron varios lugares de nuestro principal destino turístico.

