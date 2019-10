Canela en Tres Arroyos: “hay quienes necesitan imponer a través del lenguaje sus ideas”

La periodista y escritora Canela está en Tres Arroyos, y esta noche a las 20 se presentará en la Feria del Libro de la Biblioteca Sarmiento. En diálogo previo con la prensa, aseguró que siempre vuelve enriquecida de sus encuentros con lectores en toda la Argentina, y opinó, entre otros temas, acerca del lenguaje inclusivo. “Es un signo de conductas sociales; hay un grupo que necesita imponer a través del lenguaje su pensamiento y sus ideas. Pero pienso que el lenguaje viene atrás de la acción, de los verdaderos cambios. Y hoy estamos en tiempos en los que la palabra circula de distintas formas, con las redes sociales, y muchas personas han tomado estos cambios del lenguaje como una bandera, como se ponen el pañuelo verde, porque necesitan que desde afuera se sepa qué sienten y hacia donde van. Es legítimo, pero que se imponga –a mí no me gusta que me impongan nada- depende de la voluntad de todos, porque todos somos dueños del lenguaje”, sostuvo. Consultada, no obstante, sobre la postura de la Real Academia Española, advirtió que “los reyes, ya sabemos, sólo están en los cuentos. Y la Real Academia es lenta, hay que darle tiempo. Y por lo demás ha aceptado cosas increíbles”.



Galardonada recientemente por su trayectoria televisiva, consideró que “el Martín Fierro debiera tener un libro en la mano porque la literatura y la televisión son actividades que en mi vida siempre estuvieron cruzadas. Viajé por todo el país a propósito de mi ciclo Café con Canela, y esos viajes no fueron inocentes respecto de la escritura, porque los incorporé en lo que escribo, me dejaron experiencias muy profundas que se consiguen mejor trabajando que haciendo turismo. Y como editora y en programas culturales también trabajé con los libros y la escritura, de manera que la televisión es una excusa”, aseguró quien dirigió durante muchos años las colecciones de literatura infantil y juvenil de Editorial Sudamericana.

“Cuando aprendí todas las fases de la edición de un libro apareció el libro digital y las ilustraciones digitales, todo pasaba del papel a una máquina”, contó.