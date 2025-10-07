Canela se presenta en la Feria del Libro con dos Interesantes jornadas para los amantes de la Lectura

Gigliola Zecchin (Canela) volvió a Tres Arroyos para participar en la Feria Del Libro acompañada de Perla Villanueva ambas se presentarán en la Biblioteca Sarmiento.

Por lo que se acercaron a los estudios de LU 24 la primera en tomar la palabra fue Canela y dijo “para mi fue una dicha llegar ayer saque un montón de fotos ya vengo con toda la disposición para presentar mi libro publicado tanto en Italia cómo en Argentina”.

“La verdad no pensé que iba a terminar siendo un libro, en el mismo puse diferentes cosas contadas por mis hermanos, además puse muchos momentos personales desde mi nacimiento hasta la actualidad”, resaltó.

Perla mencionó que “a mi me encanto el libro desde la tapa hasta todo lo escrito, me gustó que empezará desde su nacimiento y lo narra tan lindo que te dan ganas de leerlo no voy a contar todo, pero hay una parte que cada vez que veo algo naranja me acuerdo del libro”.

“Cuando uno lee pone las imágenes que se imagina en la cabeza, la compresión lectora es muy importante, mientras estas leyendo te encuentras a vos mismo en el lugar relatado, eso es lo más lindo al leer un libro”, afirmó Canela.

“Mañana haremos un taller de lectura a las 20, les pedimos que lleven algo para escribir en base a lo que leamos hoy en la Feria, en mi opinión me parece hermoso que recordemos nuestra infancia sin importar lo vivido esos recuerdos nos transformaron en lo que somos hoy en día”, contó Perla.

“En toda mi vida me mude 17 veces, cambiando de lenguaje, continente, todo eso nos género nuevos recuerdos y anécdotas, cómo la Guerra y Postguerra, situación que no sabes cómo actuar, te queda esa sensación de que iba a venir otra guerra, esa situación fue la principal para que mi madre agarre sus cosas y se venga a la Argentina alejándonos de esos peligros”, destacó.

“Cuando venía viajando para acá no deje de mirar el paisaje saque un montón de fotos hermosas, momentos tan bellos donde fantaseaba y recordaba el cuento ”La Camisa de Lava” el personaje principal es un pastor francés que se enamora de una hada”.

“El arte es un milagro que permite abstraerte de todo mal, cada uno elige con que se queda, la inspiración es muy terrena, te sientas y empiezas a escribir, además me llama la atención que cada uno tiene un cuento preferido y usualmente nunca se repiten dos”, explicó Canela.

Lectura del cuento Las 4 Naranjas, donde contaba que mi papá cultivaba unas cajistas con diferentes hierbas aromáticas, mi madre me dio 4 naranjas por mi cumpleaños y me dijo que eran todas para mí, camine con ellas y los soldados americanos me decían feliz cumpleaños, los mismos deseaban aprender algunas palabras en Italiano y a cambio prometieron regalarme caramelos, luego, mi madre cortó las naranjas en cuatro y las puso a todas en la fuente, me ordenó compartir un pedacito con cada uno de mis hermanos, concluyó.

