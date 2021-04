“Caniche” Caldera volvió a la veterinaria después de 20 años en el rubro de la música

La pandemia ha traído, entre otras consecuencias, que muchas personas debieran “reinventarse”, buscando nuevas formas de trabajar y salir adelante, condicionados principalmente por las restricciones y suspensiones de actividades para evitar los contagios.

Juan Carlos “Caniche” Caldera, es uno de ellos, quien hace aproximadamente 20 años dejó su actividad de veterinario para dedicarse a la música y a los eventos, muy conocido por haber formado parte de Holocausto 2000. Luego de tantos años fuera del rubro, se reinventó y volvió a abrir las puertas de su veterinaria.



“La música es una pasión de toda la vida, a los 14 o 15 años ya cantaba o teníamos algún musical, y en la época de estudiante en La Plata también” comentó relatando su historia ‘Caniche’, y continuó “me recibí de veterinario, me vine a trabajar al campo, viví muchos años en San Mayol, tuve veterinaria acá varios años, hasta que la música me fue absorbiendo, y me fui involucrando cada vez más con el sonido y la organización de eventos, por lo que fui dejando la veterinaria de lado”.

Con las puertas abiertas de su Veterinaria “La Huella”, Juan Carlos sostuvo que a pesar de tantos años fueras de la actividad “es algo que nunca se pierde” y además “para mí la veterinaria fue algo que me quedo pendiente, me costó mucho llegar a recibirme, siempre estudié trabajando”.

“Cuando empezó la pandemia todos pensamos que era algo momentáneo, yo había puesto una parrilla en mi casa que la tuve durante 5 meses, después alquilaron el local y a mí me viene bárbaro porque retomo mi actividad de veterinario” indicó y destacó además que “siempre hubo gente que a pesar de que no trabajaba de veterinario me hacía consultas”.

Asimismo, ‘Caniche’ reconoció que “han cambiado muchas cosas la forma de trabajar y la parte comercial principalmente, y ha avanzado muchísimo, sobre todo porque las mascotas son un miembro más de la familia, y hace 20 años cuando yo deje no se trataba así a los animales” y añadió “hoy dia la crianza de un perro o un gato, implica una serie de gastos y responsabilidades por ser un miembro más de la familia”.

Para finalizar, agradeció a quienes lo han apoyado en éste nuevo comienzo, e invitó a toda la población a la esquina de Roca y Brandsen, donde se ubica la veterinaria La Huella.

Según aseguró Caldera, brindará “atención a domicilio las 24 horas llamando al 15578440, y estamos para todos los que necesiten alimentos, accesorios, medicamentos, vamos armando la veterinaria a medida de la demanda de los clientes”.

