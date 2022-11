Caniche Caldera y la organización de bailes: “No quedan casi salones para realizarlos”

7 noviembre, 2022

El músico Juan Carlos Caniche Caldera, mostró su preocupación ante la poca posibilidad de organizar bailes familiares, dado que ante las exigencias que deben cumplir los salones de los clubes y entidades, solicitadas por Bomberos para su habilitación, se acotan los lugares para poder realizarlos.

“Se han limitado las opciones e incluso lugares que en la actualidad realizan esos eventos ya no podrán hacerlo a partir del año que viene” dijo “Caniche” y mencionó, entre otros, a los clubes Quilmes, Costa Sud, “que tendrá la cena de Abuelos Unidos como último evento y ya para el año que viene no se podría; yo tenía previsto hacer algo para el 5 de noviembre y me dijeron que no”, sostuvo.

“El único salón que está haciendo bailes es el de Colegiales y yo supongo que tiene las mínimas condiciones exigibles”, relató.

“Hoy se deben presentar los planos, matafuegos, salidas de emergencia, y son todas muy caras, incluso el Centro de Jubilados y Pensionados está afectado porque no cuenta con salida de emergencia, por lo que no se pueden hacer más bailes, cenas se pueden hacer pero bailes no, y me dijeron también que si llega una inspección municipal se lo pueden llegar a clausurar; no sé cuál es la diferencia”, expresó.

“Hay clubes que se han comprometido en que si los dejan hacer bailes, ellos invertirían en el propio salón para poder seguir alquilándolo, es un ingreso extra para ellos, por lo que esto te desanima para seguir organizando”, concluyó.

