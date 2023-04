Cannestracci: Los aumentos rondan el 4% y la inflación el doble, no se puede sostener

24 abril, 2023

Los aumentos en los combustibles están acordados para que no superen el 4% mensual y en ese contexto la realidad es que estarían perdiendo la pelea contra la inflación. Gastón Cannestracci, en ese sentido dijo: “los aumentos están acordados en un alrededor del 4%, lo que sentimos todos es que con una inflación de más del 7% no sé cuánto tiempo va a ser sostenible. La gente ya no dice nada, aunque les afecte, pero en relación al resto de los aumentos, estamos muy controlados.

La demanda sigue siendo prácticamente la misma, hay más movimiento en los fines de semana y más los feriados largos. El resto tiene que continuar trabajando pese al incremento en los precios.

El contexto mundial también hace que los valores fluctúen, el caso del gas-oil por ejemplo en todas partes es más caro que las naftas, y esa situación llegó aquí, cuando históricamente siempre fue más barato.

La incorporación de billeteras virtuales ha sido un boom y tenemos que adaptarnos a eso, cada marca tiene su forma de llevar adelante sus beneficios y premios con la incorporación de aplicaciones, siempre es beneficioso para el cliente”.

