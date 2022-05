Cannestracci y el aumento del combustible: “el incremento es grande para el bolsillo pero no para la industria”

9 mayo, 2022

Axion y Shell incrementaron el valor de los combustibles durante el fin de semana, y el resto de las petroleras hicieron lo propio a su tiempo. Gastón Cannestracci, empresario de nuestra ciudad y del rubro, dijo: “los aumentos siempre son consensuados entre las compañías, las cuales antes o después, aplican los nuevos precios.

En este caso fueron Axion y Shell. Estos incrementos se aplican de improviso, es decir que no nos avisan con tiempo, ni los gerentes zonales saben con certeza cuando viene el aumento, a veces nos manejamos con rumores como para estar prevenidos.

Los aumentos fueron a nivel país, con un incremento de alrededor del 10,5 / 11% para los productos no Premium, y un poco más para los Premium. La realidad es que el aumento es grandísimo para el bolsillo de la gente, pero no es tan grande en función de lo que dice la industria que tiene que valer el combustible”.

El empresario explicó algunas cuestiones puntuales sobre el tema combustible y la realidad económica del país. Por otra parte contó que ultiman detalles para tener en condiciones óptimas la nueva Estación de servicio que ha puesto en funcionamiento.

