‘Caño’ Sánchez de transportistas autoconvocados: “estamos muy lejos de lo que merecemos ganar”

3 febrero, 2021 Leido: 617

Luego de que en la tarde de ayer, los transportistas autoconvocados, recibieran la sorpresiva visita en ruta 3 y 228, del Intendente Carlos Sánchez y el Secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer, LU24 dialogó con Carlos ‘Caño’ Sánchez, un transportista que se encuentra acompañando en la protesta desde los comienzos de éste reclamo.

Sánchez expresó “está complicado, las cosas se han ido arriba de nuestros costos y no nos quedó otra que estar ahí arriba de la ruta, esperando ver qué solución podemos encontrar”.

Con referencia a la visita del Intendente en la tarde de ayer en la ruta, indicó “si bien el intendente se arrimó ayer por lo que es local, que tenemos muchos problemas que tenemos localmente que la gente no sabe, se vio una lucecita con algunas cosas que estaban ocultas que por ahí nos puede dar una mano, como es el psicofísico, la verificación y otras cosas”, pero resaltó que son otras soluciones que requieren gestión de diputados o autoridades provinciales y nacionales las que podrían solucionar éste conflicto.

La situación en cuanto a la protesta se empieza a agravar, porque el estar realizando éste paro, indica una situación de falta de ingresos para sus familias, y en ese sentido manifestó “se empiezan a cortar las cadenas de pago y se pone muy duro pero peor es laburar a perdida, el año pasado para esta fecha pagábamos 4 gomas 100 mil pesos y hoy lo estamos pagando casi 300 mil pesos”.

Sánchez resaltó el acompañamiento de la gente, y comentó “la gente nos entiende, está mal todo el mundo, pasa que nosotros tenemos la posibilidad de reclamar en la ruta por el trabajo que hacemos, pero si fuera por la gente, tendría que ir todo el mundo, porque esto no se aguanta más, las cosas están muy caras”.

En cuanto a las negociaciones y diferentes reuniones para poder llegar a un acuerdo, principalmente con respecto a la tarifa, mencionó que en el día de hoy habrá una reunión y el viernes otra. “Nosotros lo que queremos es ganar por nuestro trabajo, porque estamos muy lejos de los que merecemos ganar” sostuvo, y consideró necesario resaltar que “hay muchas empresas locales que pagan la tarifa bien, pero no llegamos porque es a nivel nacional y provincial que quedamos muy debajo de la tarifa”.

Ejemplificando su desventaja a la hora de las ganancias, expresó “arrancamos la cosecha con un gasoil a 58 pesos y hoy está a 73 o 74 pesos, cuando cobras la cosecha quedas hecho”.

Para finalizar, destacó la presencia del Intendente en el día de ayer, y también la presencia de Matías Fhurer, agradecen, y esperan que se puedan concretar las distintas promesas de trabajar en conjunto para poder lograr cuestiones locales que son necesaria para mejorar la situación de los camioneros, principalmente la gestión de realizar el estudio psicofísico en Tres Arroyos, y la llegada de la VTV para camiones.

Foto de Archivo

Volver