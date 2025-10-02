Canto, práctica y aprendizaje en el ensayo abierto del Vocal de Cámara

Este lunes, se llevó a cabo en CRESTA el ensayo abierto del Vocal de Cámara, bajo la dirección de la licenciada en Dirección Coral Mariela Thesz.

La propuesta tuvo una muy buena convocatoria de público, que no solo pudo presenciar el trabajo cotidiano de la agrupación, sino también participar activamente del encuentro. Durante la jornada se practicó, se cantó en conjunto y se compartieron detalles sobre los roles dentro del coro y aspectos específicos de los mismos.

El clima fue de disfrute y aprendizaje colectivo: los participantes se animaron a sumarse a las dinámicas propuestas, lo que permitió conocer de cerca cómo se prepara el grupo que representa a Tres Arroyos en escenarios regionales, nacionales e internacionales, con repertorios argentinos, folclóricos, populares e internacionales.

De esta manera, el Vocal de Cámara volvió a acercar la música coral a la comunidad, en una experiencia enriquecedora y participativa que reafirma su lugar como referente cultural de la ciudad.

