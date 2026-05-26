Cañuelas: Productores rurales podrán reducir la tasa vial por arreglar caminos

26 mayo, 2026 15

A partir de un convenio, la Municipalidad de Cañuelas y la Sociedad Rural local establecieron accesos a descuentos de hasta el 75% en la tasa de Red Vial para productores rurales.

Por el municipio, participó la intendenta Marisa Fassi y el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz; por la Sociedad Rural de Cañuelas participaron Manuel Córdoba de la Vega, Ismael Goñi y Hernán Bustos. El objetivo del esquema es mejorar el estado de los caminos no pavimentados del distrito.

El nuevo mecanismo permitirá que los propios productores contraten de manera privada a empresas locales para ejecutar trabajos de mejora en los caminos.

Tras la validación de los trabajos, el municipio reconocerá hasta el 75% del monto anual de la tasa vial que cada productor deba afrontar. Desde la Sociedad Rural señalaron que actuarán como nexo institucional entre los productores y la comuna, además de promover la adhesión al sistema y ofrecer un registro de empresas de servicios viales locales habilitadas para realizar las tareas.

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