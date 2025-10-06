Capacitación a través de Villanueva Impulsa en la Sociedad Rural

Desde la Sociedad Rural de Tres Arroyos se invita a una capacitación a través de Villanueva Impulsa, la cual se realizará el miércoles 15 a partir de las 19:30 horas en el predio de la Sociedad Rural (José Ingenieros 899).

La capacitación estará a cargo de Juan Manuel Ortiz, líder en desarrollo de negocios.

Se podrá conocer la resolución 2026 en identificación electrónica de SENASA y se brindarán herramientas para mejorar la gestión ganadera.

Para más consultas, comunicarse al +5493534415660

