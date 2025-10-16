Capacitación nacional sobre Deporte e Inclusión en Tres Arroyos

Gracias al trabajo conjunto entre el Área de Discapacidad Municipal —dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social—, CRESTA, la Dirección de Deportes y el Instituto Universitario River Plate, llega a Tres Arroyos la capacitación nacional “La Actividad Física, el Deporte y la Discapacidad”, una propuesta de formación de alto nivel destinada a docentes, entrenadores, guardavidas y profesionales vinculados a la actividad física, el deporte y la recreación.

El curso se dictará en CRESTA los días 31 de octubre y 1 de noviembre, y brindará herramientas teóricas y prácticas para el diseño de propuestas deportivas inclusivas. Abordará temáticas actuales como el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), las neurodivergencias, los ajustes razonables y el paradigma social de la discapacidad, promoviendo la construcción de entornos accesibles y participativos.

La capacitación estará a cargo de Pablo Dante Marín, Magíster en Educación por la Universidad Nacional de Avellaneda, reconocido capacitador y docente en inclusión y accesibilidad educativa.

Con una destacada trayectoria nacional e internacional, Marín fue Coordinador del Área de Discapacidad de la Secretaría de Deportes de la Nación, impulsando experiencias pioneras de participación inclusiva en los Juegos Deportivos Escolares y los Juegos Evita.

Actualmente es coordinador de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Nacional de Luján, responsable del Programa Universidad y Discapacidad del Instituto Universitario River Plate y director del Observatorio del Deporte, la Educación y la Discapacidad de la Fundación Stábile.

Arancel muy accesible.

Informes e inscripción: Área de Discapacidad Municipal al WhatsApp: 2983-457085 – Correo: [email protected].

Esta propuesta reafirma el compromiso del municipio y las instituciones locales con la formación profesional y la promoción de un deporte más inclusivo, accesible y con igualdad de oportunidades para todas las personas.

