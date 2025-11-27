Capacitación para los empleados de servicios gastronómicos

Desde la Dirección de Turismo perteneciente a la Municipalidad de Tres Arroyos realizarán una capacitación destinada para el personal de los establecimientos gastronómicos del distrito, dictada por Valeria D’Annunzio, Licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

La actividad se realizará en la Localidad de Reta el próximo miércoles de 14 a 18 horas, en Roma Restobar (Calle 23 e/42 y 44), y en Claromecó el próximo jueves de 14 a 18 horas, en el Hotel Buenavista (Av. 26 y Calle 3).

Esta propuesta está dirigida a toda persona que se desempeñe en el sector gastronómico y busque incorporar herramientas de etiqueta y protocolo, técnicas de servicio y recursos prácticos para mejorar su desempeño laboral y ofrecer una atención de excelencia a residentes y turistas.

El temario seleccionado por la especialista incluye: importancia de la etiqueta gastronómica, responsabilidades del personal, imagen y comunicación, protocolo y tipos de mesa, precedencia, elementos y armado de mesa, servicio y atención (comida/café/té), manejo de situaciones, lenguaje de los cubiertos y buenos modales.

Invitamos a los interesados a completar el formulario de inscripción y sumarse a esta propuesta que acompaña la profesionalización del sector y contribuye a elevar la calidad del servicio en nuestras localidades balnearias.

https://forms.gle/SzWmBSfEBxgRm36a7

Para más información, comunicarse al 2983 – 458996, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas.

