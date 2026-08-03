Capacitación sobre empatía y cuidado de personas mayores

3 agosto, 2026 74

Este miércoles a las 13:30 horas, el Hogar El Atardecer será sede de una capacitación especial sobre empatía y atención de personas mayores, organizada por la Fundación Grupo Montalto.

La jornada estará a cargo de la licenciada en Psicología Araceli Marconi, quien se desempeña como directora de Ágape y del Departamento de Investigación.

El encuentro se destaca por la incorporación de una experiencia práctica a través del uso del traje de simulación MAX.

Esta herramienta está diseñada específicamente para permitir que los asistentes comprendan de forma vivencial las limitaciones físicas asociadas al envejecimiento, con el objetivo central de promover una atención más empática, humana y consciente en el cuidado de los adultos mayores.

Volver