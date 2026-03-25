Capacitaciones para Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales

25 marzo, 2026 0

La Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que se encuentra abierta la inscripción a una capacitación destinada a pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, en el marco del Registro Municipal.

La propuesta está orientada a personas que elaboran alimentos de manera artesanal, con el objetivo de brindar herramientas que permitan mejorar las condiciones de elaboración, promover la formalización de la actividad y garantizar la inocuidad alimentaria. Quienes quieran realizar el trámite e inscripción deberán contar con asistencia OBLIGATORIA a las capacitaciones brindadas por esta dirección.

Los interesados deberán inscribirse de manera previa a través de un formulario online, disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/VqnHArjjzoZ7LnGd9

Para más información, pueden comunicarse con el área de Bromatología al teléfono 2983-649994

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