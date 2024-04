Capandegui, director del Hospital: “somos un equipo, tratando de llegar a todos”

28 abril, 2024

El Dr. Emiliano Capandegui, director del Hospital Pirovano, habló con LU 24 sobre la incorporación de nueva aparatología en el sector de cirugía a través de la Comisión Amigos.

Dijo que “en realidad lo que se compró fue un láser y a sugerencia del jefe de cirugía en el combo venía un electro bisturí y era interesante porque nosotros tenemos uno de primera generación que está funcionando bien pero el día que se rompan no se puede reemplazar, por lo que venía perfecto, y Coco Galilea, que está ahí siempre presente, colaborando, hizo el resto, y todo lo que tiene que ver con la tecnología redunda en la rapidez de las cirugías, y en la posterior recuperación del paciente”.

Respecto de la situación por lo que atraviesa el Hospital, manifestó que “no escapa a la realidad que sufre el país, donde la gestión económica maneja todo, en enero tuvimos una devaluación feroz que generó un retroceso salarial, que la gente se quede sin fuentes de trabajo; en ese mes los medicamentos aumentaron un 4 mil por ciento, y se hace difícil para un hospital público; tenemos el mandato del intendente Pablo Garate, para que pongamos toda la energía ahí y para eso trabajamos, pero la situación no escapa a las generales del país”.

“Compramos con mucha conciencia tratando que no haya faltantes, puede haber pero tratamos que no haya afectación en el servicio, esta es una intendencia de un intendente presente y estamos trabajando encima de todas las situaciones constantemente con él para establecer la manera, ya sea desde la Secretaria de Salud con la Dra. Moreno, con la Dra. Capellari, con la Dra. Redivo en el Concejo Deliberante, generando Ordenanzas; hoy toca que ustedes hablen con Capandegui pero somos un equipo, con un contexto particular en la ciudad y tratando de llegar a todos”, finalizó.

