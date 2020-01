Captura de perros: PACMA desmiente a la Directora de Bromatología y no avala procedimiento

La Comisión de la ONG P.A.C.M.A y colaboradores, enviaron un comunicado a la redacción de LU 24 con el fin de hacerlo llegar al Sr. Intendente y a la comunidad de Tres Arroyos ante los hechos acontecidos en la zona céntrica de la ciudad y los dichos vertidos a través de nuestra emisora por la Directora de Bromatología, Claudia Ramos.



El texto dice lo siguiente:

El día 21/02/2020 la nueva Directora de Bromatología, la Sra. Claudia Ramos resolvió salir a capturar perros del centro de la ciudad, respondiendo a supuestas quejas y denuncias que dice recibir de la comunidad.

Informa (faltando a la verdad) que los perros son trasladados al Refugio Canino P.A.C.M.A., cosa que nunca sucedió.

También menciona que los proteccionistas que allí trabajan gratuitamente quedan a cargo del monitoreo de los perros “levantados por el municipio”, cuestión que es falsa, debido a que la ONG solo realiza el seguimiento de los perros que son dados en tránsito o adopción con el consentimiento de la misma.

Como integrantes de la ONG P.A.C.M.A. Asociación Civil nos encontramos desconcertados y en una dirección completamente opuesta de este nuevo rumbo que la Dirección de Bromatología decide tomar.

En sintonía con esta política de la nueva gestión, poco empática con los perros callejeros, nos encontramos con la intimación/amenaza tanto a proteccionistas, comercios céntricos y vecinos con amor y sensibilidad por un ser vivo, de no colocar comida ni recipientes con agua para perros callejeros bajo apercibimiento de ser multados y castigados por este municipio tan preocupado por el medioambiente y la contaminación… ( ????)

Queda en evidencia que en Tres Arroyos (en comparación con otros municipios de la provincia y otros países avanzados en materia de salud pública), la nueva gestión retrocede vergonzosamente, sin consenso y sin diálogo, decidiendo de manera unilateral, autoritaria y arbitraria sobre el futuro de muchísimas vidas que son víctimas de la desidia de la misma comunidad. Lo que el municipio debe desconocer, también, es que esos perros desechados como basura, se encuentran en un buen estado de salud, sin pulgas ni garrapatas, con vacuna antirrábica, etc., etc., gracias a decenas de vecinos que se Preocupan Y Se Ocupan. De hecho los “perros del centro” se encuentran en mejor estado que muchísimos perros con dueño, pero como no se ven, esos no preocupan.

Seguramente muchos de los más de 40.000 seguidores comparten nuestra preocupación y repudian este tipo de accionar que lejos de resolver la situación complica más el escenario.

Por todo lo expuesto se solicita de manera urgente castración en los barrios (que es la solución más eficaz para la superpoblación de perros), campañas de concientización social con respecto a las castraciones y una pizca de empatía por un ser vivo.

Sr. Intendente Sánchez, estamos en el 2020, evolucionar en el trato hacia los animales es la única opción. Éste distrito cuenta con sobradas muestras del trabajo desinteresado que llevan adelante numerosos vecinos rescatando, curando, sacando de la calle cantidad de animales en estado de abandono. Es necesario que quien esté en un cargo tan importante, como lo es Bromatología, este realmente preparado.

Sr. Intendente Sánchez, trabaje con, no contra. Finalmente, y debido al rechazo de la señora Claudia Ramos de reunirnos de manera inmediata, le solicitamos a usted que nos reciba de manera urgente para poder dialogar y encarar una estrategia en común que tenga como prioridad el resguardo y la protección de los perros de la ciudad.

