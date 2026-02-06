Carabajal y la Reforma Laboral: “Vamos al paro, si la aprueba el Congreso”

Desde la CGT Regional Tres Arroyos, su titular Rubén Carabajal se refirió a la posibilidad de realizar un paro, dependiendo de lo que suceda en el Congreso con el tratamiento y posible aprobación de la Reforma Laboral.

“No hay ningún gremio que esté a favor de la Reforma Laboral, si bien algunos coinciden en algunos aspectos en las modificaciones”, aseguró.

“La versión oficial es como empezar a trabajar en Alicia en el País de las Maravillas, pero es totalmente mentira, es una reforma regresiva que quita derechos, quita todo, pasar de una jornada laboral de 8 horas a 12 ya es una quita de derechos, cuando en todo el mundo se habla de acortarla; vamos en contramano”, afirmó.

“La CGT quiere debatir la ley, hay un anteproyecto elaborado por varios gremios para que esta ley no sea tan regresiva y pretendemos en la mesa de diálogo la contratación de una persona por un año si tener responsabilidad del empleador para confirmarla en su puesto. Y también cuando se quitaron las multas por el trabajo en negro, el gobierno libera la posibilidad que se tome a un empleado en negro por un año y que no tenga ninguna sanción, eso es una regresión”, explicó.

“Para que haya mayor trabajo, el gobierno tiene que preocuparse en mejorar el sistema económico, porque hay una recesión brutal en Argentina, donde cada vez hay menos trabajo, cada vez cierran más Pymes, por lo que pienso que tiene que rever el programa económico que funciona para algunos sectores, porque cada vez cuesta más llegar a fin de mes”, finalizó.

