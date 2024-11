Carabajal y la ida de Pablo Moyano de la CGT: “al no estar de acuerdo se retiró”

24 noviembre, 2024 13

El Secretario General de la CGT Regional Rubén Carabajal fue consultado por LU 24 sobre la salida de Pablo Moyano de la CGT a nivel nacional, por desinteligencias con el triunviro que conduce la central obrera en las últimas horas y explicó que “los lugares de la CGT son de los gremios no de las personas y el que se va es Pablo Moyano, y se está buscando el reemplazante, no tengo la precisión que sería Omar Pérez pero si la decisión de Hugo Moyano es esa, bienvenido sea”.

Sobre la instancia anunciada en su momento por Pablo Moyano, sobre un posible paro en diciembre y si la salida éste fue por ese motivo, sostuvo que “hay un estado de constante deliberación en la CGT y hay sectores más dialoguistas, por lo que creo que Pablo al no estar de acuerdo tomó la decisión de retirarse”.

Respecto a un posible cisma luego de la salida del sindicalista, junto a las dos CTA, Carabajal dijo que “esos gremios comparten el mismo pensamiento de ir a la calle y no dialogar, pero ese reclamo no había dado hasta el momento el resultado que nosotros queríamos, aunque hay gremios más combativos que insisten en esa postura”.

Diciembre: “creo que el Gobierno debería mirar a la gente que no llega a fin de mes y no a las grandes corporaciones”

Ante la llegada de diciembre y cuando un sector de gente no llega a fin de mes para afrontar los gastos de las próximas Fiestas, Carabajal afirmó que “históricamente diciembre es un mes muy sensible para nosotros por todo lo que ha pasado en otros años y no me gustaría pasar por lo que pasó en esos momentos ojalá que el Gobierno escuche a esta parte del pueblo que la está pasando mal, aunque hay una parte de los trabajadores que está muy bien pero hay otra parte muy grande de gente que no llega a fin de mes, y no creo que la receta que aplica este Gobierno esté acompañando a la población, por lo que creo que tendría que tener una mirada para ese sector y no para las grandes corporaciones como está haciendo actualmente”.

