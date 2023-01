Caraballo y la derrota ante Tandil: “Nos quedó un sabor Agridulce”

30 enero, 2023

La jugadora de la selección tresarroyense de fútbol femenino Maribel “Paisa” Caraballo habló el día después de la derrota ante Tandil en Bellocq en la audición deportiva de LU24:

“Se nos escapó, no pudimos cerrar el partido, estábamos con 3 goles de diferencia, esto explica que todavía somos amateurs, nos falta un poco de barro para la frialdad de cerrar un partido. Nos relajamos un poco, Tandil nos apretó arriba, en el medio tiraban pelotazos y sacaron fuerzas hasta con una jugadora menos y nos hicieron un partido terrible. Nos faltó la picardía. Pero el fútbol siempre da revancha.”

“Lo importante es que tenemos un buen equipo, y un muy buen grupo humano. Cuando se cortó la luz dijimos, fue un augurio hay que salir con todo y así lo hicimos. Algo nos decía que tenía que ser nuestro el partido. Sabíamos que el segundo tiempo iba a ser duro, ellas iban a salir con todo. Nosotras teníamos que jugar calmadas y seguir haciendo daño, pero el fútbol es así, a veces pasa lo impensable.” Dijo.

“Se me cayeron unas lágrimas, sabíamos que Bahía era ganable, que podíamos pasar, en los penales, nosotras erramos los tres primeros, ellas convirtieron, y en el último penal de Tandil, cuando vi la que pateaba me di cuenta que convertía y la metió en el ángulo arriba. Nosotras vamos a dar lo mejor representando a Tres Arroyos de la mejor manera, nos queda un sabor agridulce, perdimos nada más que un partido. Ahora seguiremos creciendo apoyándonos y nos merecemos una cena para limar asperezas. Tandil no se esperaba que éramos tan fuerte equipo …pero no alcanzó.” Finalizó.

