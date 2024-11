Carabio y el “boliche” en Claromecó: “no entro en temas que son decisión de la política”

El ingeniero Carlos Carabio fue contundente cuando, a través de LU 24, se lo consultó sobre el pedido de instalación del lugar para actividades propuesto por Bruno Chiquette en un sector de la Estación Forestal, desestimado ya por el Concejo Deliberante.

“No voy a agregar más de lo que se hizo para la prensa; me parece que ya se dijo lo que se tenía que decir, es un tema que está en tratamiento y el jueves que viene se decide, así que yo no voy a agregar cuestiones que hacen a la parte política que no me corresponde, no entro en los temas políticos ni decisiones que tienen que ver con el Ejecutivo y el Legislativo”.

En lo que respecta al trabajo que realiza en la Estación Forestal de Claromecó, el profesional dijo que “pensamos constantemente en que la gente pueda estar más cómoda, circulando y conociendo mejor el lugar, y se hizo recientemente la apertura de una nueva calle para que, ojalá que no ocurra, haya mejor transitabilidad en caso de emergencias por parte de los Bomberos”.

La provisión de leña: un proyecto para la economía circular

Estamos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social para la entrega de leña a la gente de menores recursos, con el raleo en el sector de las acacias, ligado a la economía circular, porque lo que se obtiene con ese trabajo el producido es la leña y lo que nosotros buscamos otro camino ya que tenemos o que enterrar o quemar, por lo que queremos seguir trabajando por el medio ambiente y a su vez asegurar la provisión de leña, realizando además plantaciones de distintas especies que se suman a las existentes, y también realizar el mantenimiento del espacio verde”.

La idea del parque temático

“Tenemos un viejo anhelo que es conseguir juegos para los mas chicos, pero hay que entender la situación económica nos obliga a otras prioridades; a mí me gustaría hacer un parque temático, está en la idea probablemente para el año que viene, pero ahora estamos trabajando con lo que tenemos”.

“Este fin de semana tuvimos una masiva visita a la Estación Forestal lo que nos da satisfacción porque siempre sostenemos que el vivero es un lugar para la familia”, concluyó.