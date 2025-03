Caranchismo político: Comunicado del PJ tresarroyense sobre dichos de Milei

2 marzo, 2025 13

El presidente del Consejo de Partido Justicialista de Tres Arroyos, Alejandro Barragán, difundió un comunicado respecto a los conceptos emitidos por el presidente Javier Milei sobre el pedido de intervención a la Provincia de Buenos Aires.

El texto indica lo siguiente:

“En estos días donde la democracia se ha visto resquebrajada debemos estar muy atentos y unidos ante esta circunstancia. Un nervioso presidente Milei pidiendo la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cosa que ayer repitió en el Congreso de la Nación, aprovechando el lamentable hecho de inseguridad que a todos nos tiene consternados.

Mucho nos debe preocupar a todos los argentinos y bonaerenses en particular este tipo de avasallamiento a las instituciones democráticas que no vamos a permitir. El pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió un gobernador y lo que debería hacer Milei es acompañarlo para terminar con este flagelo y no recortarle los fondos legítimos para seguridad como discrecionalmente ha hecho y que lamentablemente repercuten en toda la ciudadanía.

El Partido Justicialista de Tres Arroyos adhiere al comunicado de los Intendentes de la Sexta Sección Electoral donde expresan el absoluto respaldo al gobernador de la provincia de Buenos Aires compañero Axel Kicillof, como así también al del PJ Provincia de Buenos Aires y del PJ Nación.

Queremos finalizar este comunicado pidiendo una oración por la salud de nuestro Papa Francisco, muchas gracias”.

Volver