Cariló: Usurparon una casa, la pintaron de otro color y tenían un auto “mellizo”

4 noviembre, 2020 Leido: 29

Tras más de ocho meses sin poder ingresar al distrito por restricciones de la cuarentena, la titular de una casa en Cariló no solo se encontró con gente usurpando la vivienda sino que hasta la habían pintado de otro color, construyeron una cascada y entre los vehículos que tenían se pudo constatar que al menos uno tenía chapa patente y numeraciones de motor adulterados.

La propiedad se encuentra en calle Leñatero 565 y quien en los papeles aparece como su titular es Viviana Villena, oriunda de Bella Vista y presidenta de la sociedad anónima que había comprado esa vivienda de espacios cómodos y un parque que se mezcla con los límites del Cariló Golf Club.

Gustavo Durán, apoderado, habló con LU 24 y en este sentido contó que “esto viene desde enero que se hizo la denuncia que se llegó a la casa, la dueña es Viviana Villena. La casa pertenece a una sociedad anónima, nos encontramos con dos personas mayores dentro y dijeron que la casa la alquilaban”.

“Mostraron un contrato, el cual era muy trucho. Es una casa de un alquiler por 24 meses a $12.000 o $13.000 por mes, se cae de maduro que es muy trucho”, sostuvo, al tiempo que agregó que “se la habían alquilado a un tal Franco López del cual no hay ningún dato que tenga validez”.

“Se hizo la denuncia de que la casa no era de esta gente ni se la habían alquilado a los dueños. Pusieron dos consignas, no se pudo entrar más a la casa y ellos se quedaron del lado de adentro”, explicó, al tiempo que agregó que “la cuarentena nos arruinó y ellos se fortalecieron. El fiscal desestima increíblemente la causa al ver el contrato y les cree, quien ya ha tenido denuncias por mal desempeño”.

“Cuando pudimos volver a viajar que fue el primero de noviembre, un amigo había sacado una foto que habían cambiado de color la casa y que había un auto afuera de alto porte”, comentó.

“Cuando logro viajar, saco foto a la patente del vehículo que era de Pilar, Buenos Aires, nosotros somos de San Miguel. Me contacto con la gente que dice que nunca fueron a Cariló y deducimos que el auto es mellizo”, contó Durán, mientras que manifestó que “quería hacer la denuncia y nadie me la tomaba, por suerte desde el Municipio nos ayudaron y se portaron muy bien con nosotros, nos están conteniendo bastante. Fuimos a la Comisaría de Pinamar, a la Fiscalía nadie nos atendió”.

“Fuimos a la casa nos plantamos ahí llamamos al 911 y les dijimos que el auto era mellizo, y finalmente lo pudieron comprobar. Fue una cosa increíble”, explicó.

Se trataba de una camioneta Jeep modelo 2018. Personal policial secuestró el rodado con aval del fiscal Elizarraga.

“Nos presentaron que habían comprado la posesión de la casa, eso era más trucho que lo anterior. Allí se reconoce que hay un error humano que se iba a levantar la desestimación, le rogamos al juez que actué de inmediato”, indicó.

“Recién autorizaron para nosotros el 1 de noviembre nos encontramos un auto de alto porte, 15 personas en la pileta, una inacción increíble, lo de la casa de otro color y con otras reformas, una situación espantosa”, manifestó indignado, agregando además que “se cae de maduro todo lo que está pasando y es una pena que no se actúa como debe ser. Hace dos años y medio que tenemos la propiedad. Básicamente queremos que se vayan y nos den la casa”.

