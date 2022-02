Cáritas de Luján realizará una feria para ayudar a más de 80 familias

9 febrero, 2022 Leido: 10

Cáritas Luján, con su feria de ropa y artículos para el hogar, asiste a más de 80 familias de Tres Arroyos. Debido a la pandemia de Covid-19 e inflación, esta ayuda cada vez se hace más dificultosa según explicó Marta Moyano, referente de la Organización.



En este sentido, dialogó este miércoles con LU 24 y confirmó que para continuar con la ayuda realizará el día de mañana una feria en su sede de Avenida Alem Nº 1151, en el horario de 8 a 13 horas. “No hemos tenido vacaciones, decidimos hacer una feria para seguir dando la mercadería. Estamos con muchas ganas de seguir trabajando. Nos faltaría un ventilador para usos nuestros”, dijo.

“Tenemos muchísima ropa de verano, calzado y carteras. No tenemos muchos artículos de hogar, porque la gente está acostumbrada llevarle las cosas al padre (Torquatti), por ahí no llegan las donaciones hasta acá. A veces traen algún alimento, que nos sirve mucho”, consideró.

“Nosotros en las donaciones recibimos todo, por lo general mucha ropa. Cristina, la chica de los payas solidarias, nos ha dado una gran mano donando ropa para nosotros”, agradeció.

“Nosotros asistimos a cerca de 85 familias, ha aumentado mucho la mercadería. Nosotros no vendemos la ropa cara, son de 50 pesos aproximadamente. Son familias de distintos barrios, mucho de los nuevos, abarcamos todo”, finalizó.

