Cáritas del Carmen organiza la colecta anual de la entidad para este sábado 12

8 junio, 2021 Leido: 17

Este sábado 12 de junio se concretará en Tres Arroyos la Colecta Anual de Cáritas. Se extenderá entre las 10 y las 14, y a diferencia de otras, en las que se efectuaban recorridas domiciliarias con equipos de voluntarios, en esta oportunidad funcionará, para Cáritas del Carmen, en tres puntos de encuentro: la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, la Plaza San Martín y la sede de Cáritas de Estrada 149.

“Por la pandemia, este año no es nada fácil, por eso no podemos salir a la calle sino que permaneceremos con poca gente en esos puntos de encuentro. En cada uno habrá urnas donde acercar dinero, y habrá que usar barbijo, al tiempo que nosotros contaremos con alcohol para desinfectar. El lema es ‘en tiempos difíciles, compartamos más’, porque como dice el Papa Francisco, sólo juntos podremos seguir avanzando y salir de esta pandemia. Contamos con que Tres Arroyos es muy solidario, y nosotros desde Cáritas nos comprometemos a acompañar a los más necesitados”, explicó Marcela Goñi.

Las donaciones se reciben en dinero en efectivo y transferencias bancarias, pero además se reciben alimentos no perecederos, frazadas, colchones y abrigos pero únicamente en buen estado. “Sería importante que además nos entreguen las bolsas rotuladas, que indiquen si se trata de ropa de hombre, de mujer, zapatillas, de manera que nos llegue más ordenado todo para poder entregárselo a quienes lo requieren específicamente. Y también son bien recibidos muebles, artefactos del hogar. Todo eso, si no se cuenta con movilidad para acercarlo, nos pueden llamar al 2983358436 y lo pasamos a retirar”, indicó Goñi.

Posteriormente, durante alrededor de 15 días quedará una alcancía en la Secretaría Parroquial para sumar nuevas donaciones.

Finalmente, la integrante de Cáritas destacó la importante cantidad de donaciones que recibió la entidad a través de “Unidos por Vos”, a partir de las cuales se pudo colaborar durante todo el año con unas 100 familias, unas 400 a 500 personas que recibieron alimentos en forma mensual y con un refuerzo.

