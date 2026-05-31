Cáritas del Carmen se prepara para la Colecta Anual del 6 de junio (audio)

31 mayo, 2026 32

El sábado 6 de junio se realizará la Colecta Anual de Cáritas, por lo que se ha programado en Tres Arroyos la forma de realización de la misma, a través de Cáritas del Carmen.

LU 24 habló con su directora, Marcela Montova, quien dio a conocer aspectos de la organización.

Dijo que “habrá puestos fijos en la Parroquia del Carmen, en las plazas España, Italia, Torre Tanque, del Árbol y San Martín; en el Banco Provincia Colón e Hipólito Yrigoyen, en la sede de Cáritas, y en la rotonda de la Terminal de Ómnibus”.

Asimismo, explicó que los jóvenes de la institución realizarán recorridas domiciliarias, como sucede anualmente, y, como novedad expresó “hemos conseguido la posibilidad de donar a través de transferencia bancaria, con el Alias que es CHUECO.BANDERA.LUZ, además de colocar dinero en sobre rotulado “Cáritas 2026”.

Los teléfonos para consultas o donaciones que serán retiradas de los domicilios son el 2983-565480 y 2983-606017.

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