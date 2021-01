“Carli” Bianco pasó por Claromecó para saludar a Cuto Moreno y Roberto Fernández

El jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en una pausa de camino a Miramar donde cumplirá actividades con el intendente Giannantuoni, está en Claromecó, donde pasó un par de días para saludar al diputado “Cuto” Moreno y al dirigente Roberto Fernández, y habló con LU 24 desde la localidad balnearia del distrito.



“Luego de las reuniones mantenidas en Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, me acerqué a Claromecó un par de días; había estado hace dos años acá, me encantaría pasar más tiempo pero la vorágine de la gestión no me lo permite”, dijo.

Bianco se refirió a las expectativas que genera la vacunación y dijo que “ha llegado la segunda dosis para quienes se inocularon la primera y la semana próxima estará llegando una cantidad mayor, hay un cronograma previsto en 169 hospitales y luego lo extenderemos a 350 escuelas hasta llegar a la inmunidad de rebaño”.

Los encuentros en el territorio

En lo que se refiere a los encuentros que mantienen con los intendentes en el territorio, Carlos Bianco afirmó que “ es un pedido que hizo el Gobernador, que mantengamos el espíritu de la campaña para conocer los problemas de primera mano y dar soluciones en este año tan especial de la pandemia, ya que no pudimos recorrer la provincia, tuvimos que gobernar desde La Plata con poco roce territorial pero ahora que hay una circunstancia mejor empezamos a recorrer la Provincia para ver qué soluciones podemos dar de carácter económico, productivo y social, y los coyunturales que se multiplicaron por la gestión de Vidal; nosotros vamos a gobernar desde La Plata pero conociendo los problemas, no vamos por cinco minutos a sacarnos una foto como se hizo antes”.

“Teníamos una instrucción muy clara del Gobernador de cuáles iban a ser las prioridades de la gestión: educación, salud, producción y trabajo, luego llegó la pandemia y no dejamos los objetivos sino que los reorientamos a lo sanitario, porque no funcionaba el sistema, tuvimos que arreglar 125 hospitales, también incorporar ambulancias, brindamos protección para los trabajadores de la salud”, agregó.

El Clío: “Un símbolo de nuestra campaña”

Ya en el final de la entrevista, Bianco dijo, respecto al Renault Clío con el que hicieron la campaña que finalmente llevó a Kicillof a la gobernación bonaerense que “sigue siendo mi auto particular, no lo traje a esta gira, lo dejé en la casa de Gobierno, donde habita habitualmente, es un símbolo de nuestra campaña, de la forma que uno tiene de vivir y de hacer política. Me parece que demostraba un esfuerzo militante, lo que hay que destacar que esta campaña fue muy austera, muy honesta, muy sencilla donde nos ayudaron muchísimo los militantes de la Provincia, la verdad que fue una experiencia que probablemente sea irrepetible, por lo menos para nosotros”.

En la foto: el diputado Cuto Moreno, Santiago Pérez Teruel Asesor General de Gobierno, Carlos Bianco, Roberto Fernández, Claudio Alfaraz, responsable de Comunicación de la Jefatura de Gabinete y Agustin Wylder, subsecretario de Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete y Camilo Fernández.

