Carlos Ávila, en busca de Nuevos Aires para las elecciones bonaerenses

11 agosto, 2025

Este lunes el primer candidato a concejal por Nuevos Aires, el actual edil Carlos Ávila, junto a Dafne De Francesco Diez, también postulante a una banca en el deliberativo, hablaron sobre las expectativas que tienen respecto al acto eleccionario del domingo 7 de septiembre.

“Rodearme de gente joven es muy bueno, y hay cosas que son importantes, y en el caso de Dafne lleva cuatro años como secretaria del bloque, y Adriel Sorgue, quien va en tercer lugar, también cumplió esa función y fue luego secretario del Concejo, es decir que vienen con conocimiento de la problemática del trabajo del bloque”, relató Ávila.

“Me convocaron este grupo de jóvenes y luego hicimos dos reuniones que terminó conjugándose en Nuevos Aires, que no lo teníamos pensado ninguno de los tres: la experiencia mía como concejal y mi paso por el ente que me permite ver la parte del Ejecutivo, con una mirada distinta, y también decimos que nunca nos vamos a parar en la crítica ya que la gente quiere soluciones y que nos alejemos de la agresividad”, explicó.

“Cuando uno propone algún proyecto debe tener en cuenta que hay que elaborar un presupuesto para ver cómo se financia, de dónde sale el dinero, y vamos en ese sentido, sintonizando siempre la realidad, lo que se puede hacer, lo que no está al alcance de un concejal o del Ejecutivo”, sostuvo.

“La juventud me da una gran responsabilidad, son el futuro, por lo que creo que vamos a amalgamar un espacio, el único espacio que tiene representación en las localidades tiene lugares en el séptimo y en el octavo lugar, en una elección que va a ser en dos tercios o sea que van a llegar”, afirmó y agregó que “la gente tiene un gran descreimiento de la política, pero trataremos de representar a esa gente”.

“No se cambia nada si no se participa, el ciudadano tiene la gran herramienta que es el voto, la responsabilidad; creo que hay un descreimiento general por las formas que tiene la gente de hacer política, demasiado agresiva, por lo que hay que ser realista pero no descalificando ni agrediendo, ese no es el camino”, expresó.

Dafne De Francesco, en tanto dijo: “me sigo sorprendiendo lamentablemente para mal cuando encontramos vecinos que hacen reclamos desde hace quince o veinte años en su barrio y no se sabe qué responder; cómo pensar que el municipio no ayudó a esta gente, que debe hacer respetar en primer término sus derechos, ya que son cuestiones hasta vitales y me sorprende”.

“Son elecciones legislativas las de septiembre por lo que es importante porque el concejal representa a los vecinos, y estaría bueno que la gente vote, a quien quiera, pero vote”, recalcó.

Finalmente se dio a conocer que este miércoles a las 19:30, se hará la presentación de la lista de Nuevos Aires, en Confitería La Perla.

