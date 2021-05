Carlos Ávila: estar a cargo de Claromecó es “una etapa superada” pero igualmente ideó varios proyectos luego de su renuncia

Carlos Ávila, ex encargado del Ente Descentralizado del balneario Claromecó, comentó en LU24 sobre su actualidad laboral y su proyección política, dado que se transita un año electoral y su nombre en la política ha tenido una interesante recepción mientras ejercía sus funciones a cargo de la villa balnearia.

Según comentó Ávila, luego de terminada la temporada de verano, hoy se encuentra abocado o a la construcción “estamos nuevamente en esta función, con Franco, mi hijo, y mi nieto Nahuel”, y en ese sentido agregó que “hay mucho trabajo en la construcción, y todos los lugares turísticos, tienen esta característica, por eso es tan importante apostar al turismo”.

En cuanto a su proyecto personal, explicó que el trabajo en las construcciones “la verdad es por una cuestión de estar activo” y que en La Casa de la Carnada “la temporada fue excelente, muy buena, para mí fue una alegría enorme reencontrarme con los clientes”.

En LU24 se le consultó a Carlos Ávila, si extraña su función en el Organismo Descentralizado, y afirmó que “creo que fue una etapa superada, hay que darle lugar a otra gente, nuevas ideas, la realidad es que me fui tranquilo con lo que pude hacer y estuvo a mi alcance”.

De todas formas, mencionó que “elabore un montón de proyectos después de mi renuncia, y después me paso que me gusto esta parte, de estar tranquilo y con la familia”, pero los proyectos siguen en carpeta y “si no se encuadra mi posibilidad de entrar en política, usare la banca ciudadana”.

Puntualizando en los proyectos redactados, detalló que “tengo dos salidas laborales con estadísticas y la logística hecha, que pueden servir para San Francisco o Copetonas, para el servicio de la planta de reciclado”, y además otros referidos a “cambio de sistemas laborales, sin tocar nada, pero podría servir cierto excedente económico para hacer 10 viviendas sociales por año”. También mencionó proyectos turísticos y relacionados al medio ambiente.

“La gente que vive en lugares turísticos ve el potencial que hay acá y cuesta hacerle ver a otros sectores de la política” indicó Ávila y dando un ejemplo de ésta afirmación dijo “si en pueblo de 4.000 habitantes hay 200 obras, en Tres Arroyos en la misma proporción debería haber 2000 o 4000 obras, entonces la cantidad de trabajo que genera el turismo, es increíble”. “A eso hay que apostarle, no criticar, pero sí mirar, y avanzar mucho, porque hay mucho para mejorar en turismo” expresó.

Con respecto a la proyección política y la elaboración de proyectos de los que antes mencionó, sostuvo que “he quedado con muy buena relación con todo el mundo, y en el mes de febrero, le hice llegar a los 4 diputados, algunos de mis proyectos, muy ambiciosos” y especificó por un lado “la dársena de giro en la ruta 73 y calle 14, que conectaría Dunamar y el loteo del Golf” y por otro “otra dársena en ruta 73 y calle 23 para ingresar fácil a la terminal”. Entre esos proyectos que entregó a los diputados tresarroyenses, también se encontraba “pavimentar la calle 26 desde la 19 hasta la entrada al vivero, porque tiene conectividad con los barrios y muchos lugares”.

