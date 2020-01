Carlos Avila: la “invasión verde” es originada por lentejas de agua

El delegado del Ente Descentralizado Claromecó, Carlos Avila, confirmó la hipótesis de que la “marea verde” que apareció en las primeras horas de este nuevo año en la desembocadura del Arroyo, y se extendió hacia la zona balnearia de Dunamar, corresponde a la presencia de lentejas de agua.



“Hicimos una limpieza porque teníamos el mar lleno a las 10 de la mañana, tipo 11 y con ayuda de la camioneta de los guardavidas y la del Ente bajamos una motoniveladora y una pala cargadora para limpiar el balneario, no obstante tenemos como cinco o seis camiones para cargar con las algas y siguen bajando más”, describió Avila.

“Es probable que las lluvias intensas en pocos minutos hayan sido las que arrastraron estas algas”, consideró el funcionario.

Las algas no revisten riesgo alguno para la salud, no son tóxicas ni nada por el estilo, pero su masiva presencia cambió drásticamente el paisaje playero. Al punto tal que Avila admitió que la limpieza va a demandar varios días “porque arroyo arriba viene una gran masa verde, pero limpia, porque otras veces nos ha pasado que la crecida trae bidones, plásticos, animales muertos. Esto ha resultado en un atractivo especial, porque se acercó muchísima gente a mirar”.

Para abono

La bióloga Matilde Zúcaro, que visitó la zona donde irrumpieron las lentejas de agua, recomendó que “ante la gran cantidad que apareció, si se va a juntar se puede utilizar como abono para el trabajo tan lindo que se ha hecho con plantas en la Costanera, o en huertas y jardines, porque son un buen aporte de materia orgánica a estos suelos que son tan arenosos”.

