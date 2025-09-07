Carlos Ávila: “Teníamos otra expectativa, pero nos conforma el cuarto lugar”

7 septiembre, 2025 295

Otros de los candidatos pasó por los micrófonos de LU 24 luego de darse a conocer los primeros resultados. Esta vez, fue el turno de Carlos Ávila de Nuevos Aires.

Primeramente, felicitó a Fuerza Patria y La Libertad Avanza por los resultados conseguidos.

Si bien los números de Nuevos Aires fueron positivos, Ávila destacó que la elección no era pensada para triunfar si no para que sea más zonal.

En vistas a la próxima elección, en el mes de octubre, Nuevos Aires maneja una lista a nivel local.

Para finalizar, Ávila destacó que, si bien tenían otra expectativa, el 4to lugar es una manera de conformarlos con vistas a seguir trabajando para el 2027.

Dafne De Francesco: “contenta de tener un espacio para trabajar por Tres Arroyos”

En el recinto de Nuevos Aires, quien fue segunda en la lista de ese espacio, Dafne De Francesco Diez, habló con LU 24 luego de conocerse la tendencia del resultado de las elecciones.

“Estoy feliz, fue una jornada amena y tranquila que se vivió en paz, nos sentimos acompañados, y la idea es trabajar siempre para Tres Arroyos, y estamos contentos de tener un espacio para poder hacerlo; el siete de septiembre no era una fecha más para nosotros, que nos hace felices y nos convoca como personas antes que como representantes de un espacio político”, dijo.

Volver