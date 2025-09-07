Carlos Bianco: “La jornada ha transcurrido con total normalidad”
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló minutos después del cierre de los comicios. Afirmó que la organización funcionó y que la jornada se desarrolló sin problemas.
“Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana teníamos todas las mesas abiertas. No hubo largas filas, fue un proceso muy bien organizado y rápido”, afirmó el funcionario.
“Está comenzando el escrutinio provisorio”, informó el funcionario desde el centro de cómputo donde se recibirán los resultados.
Además, Bianco recordó que los primeros resultados se darán a conocer a las 21 horas, siempre y cuando esté concretado el conteo del 30% de los sufragios.