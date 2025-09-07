Carlos Bianco: “La jornada ha transcurrido con total normalidad”

7 septiembre, 2025

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló minutos después del cierre de los comicios. Afirmó que la organización funcionó y que la jornada se desarrolló sin problemas.

“Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana teníamos todas las mesas abiertas. No hubo largas filas, fue un proceso muy bien organizado y rápido”, afirmó el funcionario.

“Está comenzando el escrutinio provisorio”, informó el funcionario desde el centro de cómputo donde se recibirán los resultados.

Además, Bianco recordó que los primeros resultados se darán a conocer a las 21 horas, siempre y cuando esté concretado el conteo del 30% de los sufragios.

