Carlos Carabio: “no tenemos consecuencias graves en el Vivero de Claromecó” (audio)

12 mayo, 2026 90

La ciclogénesis dejó a lo largo de la costa bonaerense diversas consecuencias. El Vivero de Claromecó no fue la excepción, aunque, en palabras del Ingeniero Forestal Carlos Carabio, que, en diálogo con LU 24, dijo “no tenemos consecuencias graves”.

Carabio detalló que “el temporal fue muy fuerte, pero tuvimos la suerte de que afectó a un pequeño sector. Cuando se suma lluvia más viento, los pinos finitos, se van cayendo, van dejando espacio y van haciendo un efecto dominó. Se cayeron unos 30 pinos”.

Con los pinos caídos, el ingeniero aseguró que “vamos a hacer leña para la gente de menos recursos”.

Luego recomendó que “la gente que ingrese debe tener cuidado, siempre queda algún árbol o ramas que pueden caerse. Si transitan el lugar, deben hacerlo con precaución”.

Sobre la deforestación de las playas, el Ingeniero invitó a sumar voces especializadas por ser un tema de relevancia “que debe ser tratado con mucho respeto y cuidado”.

Para concluir, dejó un mensaje en referencia al problema y su solución: “siempre digo y sostengo una palabrita: planificación”, finalizó.

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