Carlos Humberto Di Marco: su fallecimiento

10 noviembre, 2022

Fue un testigo privilegiado del proceso que desembocó en la fundación del Movimiento Vecinal, aun cuando era reconocida su participación en el peronismo lugareño.

La realidad es que su padre, Humberto Di Marco, fallecido en 2003, gestor de la experiencia política más trascendente en la historia de Tres Arroyos junto con Roberto Pissani, también procedía del peronismo.

Fue precisamente de esa participación que rescató el concepto de “comunidad organizada”, para impulsar un movimiento y no un partido político.

Ese matiz institucional permitió acoger a vecinos y ciudadanos de diferentes extracciones políticas, con los resultados conocidos.

Carlos Humberto era el único hijo del matrimonio del visionario de referencia con la señora Nelly Renee Venancio, y vivió de cerca del proceso impulsado por su padre, aunque no participó de manera directa.

Es que la casa familiar, que incluía una despensa en la esquina, fue escenario de no pocas reuniones organizativas del MV.

De la misma manera compartió la desazón de su padre, escindido y olvidado por quienes se hicieron cargo de la incipiente expresión política y –bueno es reconocerlo—lo condujeron a un éxito sin precedentes.

La familia se desarrolló en el comercio, la producción agropecuaria y el transporte, rubro este último que acometió Carlos Humberto tras la muerte de su padre.

Precisamente, cumpliendo ese tipo de trabajo, pereció en un brutal accidente ocurrido hace pocas horas.

En su momento se rebeló por lo que consideraba era una injusticia cometida en detrimento de su padre, quien murió decepcionado por la falta de reconocimiento a su exitosa iniciativa.

Escribe: Omar Eduardo Alonso

