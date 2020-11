Carlos Keller: Un fotógrafo de Oriente que se ganó la confianza de Maradona en cada una de sus visitas

El reconocido fotógrafo de la localidad de Oriente que llegó a tener una relación estrecha con el ídolo argentino por excelencia, quien lamentablemente falleció el pasado martes, en dialogo con LU24 rememoró la primera vez que fotografió a Maradona en la zona y cada anécdota que compartió con él.

Cuando Diego jugaba en Barcelona, llegó a Tres Arroyos, de la mano de la gente de Claromecó Camping Sport, que vinieron a pescar y cazar en una laguna, y Carlos que tenía un polirubros en Oriente y también se dedicaba a las fotos sociales, tenía mucha confianza con Membribe, el dueño de la casa de camping, por lo que pararon a comprar algunas cosas en su comercio, y Membribe le dice: “tengo en el auto a diego Maradona” entonces “me convence y sacamos allí las primeras fotos a Maradona” relató Keller.

Después estuvo en Marisol en el 90, “una localidad que si hoy es tranquila, hace 30 años atrás era mucho más” contó el fotógrafo, y agregó “en esa época estaba de moda una cancha de paddle, y a la noche Maradona iba a la cancha, se juntaban unas 40 personas alrededor de él, entonces yo iba con mi equipo de fotografía y él me permitía fotografiarlo con todos los que se acercaban”, siempre haciendo hincapié en “el Diez” muy predispuesto, incluso cuenta que él se acercaba a la gente para ofrecerle fotos, por eso mismo “llego un momento en el que todo Marisol tenía una foto con Diego”.

Y a partir de esos momentos compartidos, Carlos Keller entabló con Maradona una confianza, principalmente de que las fotos iban a ser todas sociales y no iban a trascender, incluso “muchas veces me llamaba él para sacar fotos en distintos lugares”.

Recuerda Keller que “en el 92 me gane la confianza total, un dia lunes tuvo conflictos con los periodistas en la quinta de Moreno y el sábado lo veo que pasa para Marisol, entonces inmediatamente fui para Marisol y nos encontramos en la desembocadura donde estaba con las motos sky y llevo mucha gente a pasear y sacar fotos”. Ese fin de semana el mundo no sabía dónde estaba Maradona, y Carlos mando con suma cautela las fotos a revelar a Bahía Blanca, con una nota pidiendo discreción para que no se filtre a los medios nacionales.

Cuando Carlos se reencuentra con Maradona, el martes, Maradona le dice jocosamente “Carlos, vos mucha foto, mucha foto pero nunca me tiras un peso”, y Keller le respondió “con vos podría haber hecho mucho dinero, porque el mundo no sabía dónde estabas vos, yo tenía muchas imágenes tuyas en la desembocadura del Quequén y que hubiera pasado si yo fuera a la Editorial Atlántida”, a lo que el ídolo le contestó “te hubiesen dado 10.000 dólares”, y Keller orgulloso le preguntó: “pero estuviésemos hablando hoy en día?” y Maradona respondió “bajo ningún concepto”.Y por eso mismo había sido que Keller eligió conservar la confianza del astro del futbol.

En ese mismo año, fue cuando Sentis organizó el partido a beneficio de Caminemos Juntos, y se cruzaron las historias de Carlos Keller y Jorge Sentis, y en un viaje a Marisol, Carlos le consulta a Maradona, delante de Sentis: “Diego vos vas a jugar un partido y posiblemente vas a jugar con muchos chicos de Oriente y Marisol, para vos es un partido más pero para esos chicos va a ser tocar el cielo con las manos, me dejarías entrar a sacar fotos?” y el futbolista contestó: “ya que es para una institución, brindate a esa institución y vas a ser el fotógrafo exclusivo” y por ello todas las fotos del partido y del evento en el ‘Rancho de Chichi’ fueron a beneficio de Caminemos Juntos.

Como anécdotas relevantes del partido Carlos no va a olvidar nunca la imagen de su padre siendo el masajista del Diego en la antesala del partido; la predisposición que tenía para con la gente y la simpatía natural; la solidaridad que lo caracterizaba que le dio el broche de oro al evento deportivo y solidario, cuando momentos antes de iniciar el partido, el fotógrafo lo ve pasar corriendo a Maradona por detrás de él, entonces lo sigue, y observa que “entre los dos bancos de suplentes había muchos chicos y gente grande en sillas de ruedas” y Maradona salió corriendo para darles un beso a cada uno de ellos antes de comenzar, “el tipo de corazón les dio un beso a cada uno y después empezó el partido”, destaca Keller que fue evidente que no lo hizo para la tribuna, que la calidez humana del futbolista era genuina, ya que no había medios nacionales, ni forma de que lo haga por apariencias.

