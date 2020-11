Carlos Kunkel en el Día de la Militancia: “hay que bregar por la unidad respetando la diversidad”

17 noviembre, 2020 Leido: 9

El exlegislador y exsubsecretario general de la Presidencia Carlos Kunkel participará hoy, junto a Carlos “Cuto” Moreno, de una actividad virtual con motivo de celebrarse el “Día Nacional de la Militancia”, que recuerda el regreso del general Juan Domingo Perón al país luego de su exilio de 18 años. Será a las 19 y podrá seguir por Zoom y por el canal de YouTube del Instituto de Capacitación Política (capacitacionicp). El encuentro será moderado por Julio Alak.

En un diálogo previo con LU 24, Kunkel repasó anécdotas de su vida militante en el peronismo, movimiento en el que “nació”, según contó, cuando apenas con tres meses de vida fue llevado por su abuela, tías y madre al paso del Tren de la Victoria, con Perón y Evita, por Bragado – Kunkel es nacido en el pueblo ferroviario de Mechita-.

“La militancia peronista es el compromiso con nuestros ideales, con los sueños que mamamos desde nuestra experiencia y la de nuestros familiares, trabajadores que accedieron a condiciones de vida digna a partir de las transformaciones que vivió la Argentina con el gobierno peronista. Y eso es el amor y la alegría que inspiran las manifestaciones del peronismo en las calles, y que contrasta con el discurso de odio y nerviosismo que son propias de las expresiones del antiperonismo”, sostuvo.

También se refirió a su recorrido como militante en su época universitaria, la relación que nació en La Plata con Cuto Moreno y con Néstor y Cristina Kirchner, y finalmente dejó un mensaje para quienes comparten este fervor. “Es importante no perder de vista los objetivos centrales, y saber quiénes son los enemigos del desarrollo integral de la Argentina, los que no permiten que todos los habitantes de este suelo tengamos las condiciones de vida digna que nos merecemos. No perder la capacidad de debatir con los compañeros que integran el frente que está gobernando, defendiendo las posiciones que el peronismo ha defendido históricamente, y tratando de no generar actitudes o cuestiones que sirvan para justificar los hostigamientos externos. Y bregar por la unidad respetando la diversidad”, concluyó.

Volver