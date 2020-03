Carlos Martínez se presenta nuevamente en el Escenario Mayor de la Fiesta del Trigo

5 marzo, 2020

El artista local Carlos Martínez, estará presentándose mañana viernes a las 21.30 horas, sobre el Escenario Mayor de la Fiesta Provincial del Trigo.

“Estoy esperando el día de mañana que estaré en el Escenario Mayor de la fiesta. Haré algo de tango y un popurrí de las canciones que hago, algunos clásicos y boleros también”, sostuvo.

Recordó que en el 2016 ganó el Certamen Pre Fiesta del Trigo: “eso me valió para estar en el escenario y de ahí estuve en otros de la fiesta, no solo en el más importante, pero he podido participar de esta gran fiesta en varias ocasiones”, sostuvo.

