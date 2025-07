Carlos Ordóñez: “YPF es soberanía, y eso está hoy en juego”

En su columna habitual de Economía Terrenal, durante la mañana de la radio, el Contador Carlos Ordóñez se refirió a la reciente decisión judicial en el caso YPF, que podría tener consecuencias económicas y políticas significativas para la Argentina.

Ordóñez comenzó con un repaso histórico de la petrolera nacional, recordando que YPF fue creada en 1922 bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, con el impulso del general Enrique Mosconi, con el objetivo claro de garantizar la soberanía energética del país. Fue la primera empresa estatal de petróleo del mundo en integrar la cadena completa del negocio: exploración, producción, refinación y comercialización.

Durante la década del noventa, el gobierno de Carlos Menem impulsó su privatización. La empresa pasó a manos de capitales privados con mayoría accionaria de la española Repsol. Según Ordóñez esa etapa se caracterizó por un fuerte proceso de desinversión: “Repsol dejó de explorar, dejó de invertir, y lo único que hacía era transferir las utilidades a su casa matriz”

Frente a ese escenario, y ante el desplome de la producción y del autoabastecimiento energético, el Estado argentino decidió en 2012 recuperar el control de YPF. Se estatizó el 51% de las acciones, lo que marcó el inicio de una nueva etapa orientada al desarrollo de recursos estratégicos como Vaca Muerta, y la reconstrucción del entramado energético nacional. “Hoy YPF tiene mucho que ver con la soberanía petrolera que ha logrado en estos años la Argentina”

En ese contexto, el comunicador señaló que el conflicto judicial actual se debe a que no se pagó en igualdad de condiciones al resto de los accionistas minoritarios, como sí se hizo con Repsol, lo que derivó en demandas internacionales. “Es una cuestión legal compleja, pero no hay que perder de vista lo que está en juego: no es solo una disputa por dinero, es una disputa por soberanía”, concluyó.

