Carlos Russi comparte música desde su casa

20 mayo, 2020

El reconocido guitarrista local Carlos Russi decidió acompañar el desarrollo de la cuarentena compartiendo música desde su casa. Lo hace a través de su cuenta de Facebook, impulsado por su familia, según contó a LU 24.

“Yo creo que en otro momento no hubiera hecho algo así, por un celular y que salga el sonido más o menos. Pero en esta cuarentena me encantó hacer eso, mis hijos y mi señora me impulsaron”, expresó el artista.

“Me pareció una cosa linda para hacerla, una experiencia nueva. También hice alguna canción con el charango”, añadió quien cuenta con más de 60 años de trayectoria.

En la red social ha realizado videos en vivo y también subido los grabados. Se lo encuentra como ´Carlos Russi´.

