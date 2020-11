Carlos Russi: “Estar con él me parecía una locura, no lo podía creer”

26 noviembre, 2020 Leido: 50

El reconocido guitarrista Carlos Russi, integrante del recordado Grupo Son, acompañó a Diego Maradona cuando cantó el tango “Cucusita” en oportunidad de la cena realizada en el restaurante local “El Rancho de Chichí” en 1992 y dijo sentir mucha tristeza por su fallecimiento.

En diálogo con LU 24, manifestó tener “mucha tristeza porque fue una persona que como jugador nos hizo vivir tantas cosas lindas, gritar sus goles en nuestras casas y en las calles. Estar con él en ese momento me parecía una locura, no lo podía creer”.

Recordó que vio “a un ser humano que no tenía problemas de que te acercaras, como muchas veces pasa con otros; alguien tan importante que para mí en lo de él fue lo mejor del mundo”.

Asimismo, el músico contó que en un momento en el que estaban conversando le preguntó por un chico, que era su hijo y lo llamó y se tomó dos fotografías. “Esas cosas tenía”, expresó.

“Nunca en mi vida imaginé acompañarlo a cantar un tango. No estaba programado, fue una cosa del momento. Es más, me dijo que estaba medio afónico, ´vamos a bajarle un poquito´. Para mí fue una felicidad enorme acompañar a un monstruo de esos”.

Tras la presentación del Grupo Son, contratado para esa noche, Maradona se acercó y les preguntó si los acompañaba.

“En ese momento todavía no tomaba dimensión que iba a dar la vuelta al mundo. Él hace unos años también lo recordó”, agregó sobre aquella noche inolvidable.

Finalmente, Russi valoró la actitud que tuvo para con “Caminemos Juntos”: “no creo que haya otra persona que lo hiciera. Fue maravilloso. Lo que podían hacer acá en cuatro años él lo hizo en una noche, increíble”.

