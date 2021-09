Carlos Sánchez: “a Tres Arroyos vienen inversiones porque es una comunidad ordenada”

“Por muchos motivos esta es una campaña rara, la pandemia nos ha tenido flotando en el aire y tomando decisiones permanentemente, y desde el nivel nacional muy dura, pero sin presentaciones de grandes proyectos. Pero habrá que ver cómo sale esto para poder en las generales toda la carne al asador. Cada partido político tiene sus estrategias, a veces salen bien y otras no. Por eso hay una gran diferencia entre lo que se juega en las PASO y lo que se pone a consideración en las generales”, consideró hoy el intendente Carlos Sánchez a una semana de las Primarias del domingo 12.



Y admitió, en este sentido tras algunos resultados adversos en elecciones de medio término, que “perdimos dos veces muy fuerte, en el 2001 y en 2017. Pero uno nunca sabe. Entendemos que hoy la situación es distinta, la decisión es compleja para el vecino pero estamos en condiciones de ganar, de no tener sorpresas”.

Sánchez advirtió que es posible que baje la cantidad de votantes, algo habitual en las legislativas que podría incrementarse por los temores lógicos impuestos por la pandemia. “Además es una elección rara, con una gran cantidad de partidos y propuestas no muy claras. Pero si uno no vota no hay derecho a quejarse, hay que participar, ir a votar y tener la responsabilidad de decir ‘hice lo que pude para elegir lo que creo que es mejor’”, sostuvo.



Sánchez aseguró, por otra parte, que permanentemente está convocando a las distintas áreas a hacer cambios en los aspectos de gestión que no están funcionando como quisiera, y también recordó que la falta de apoyo opositor al Presupuesto 2021 afectó la disponibilidad de recursos para inversiones y otros gastos indispensables para hacer frente a la demanda propia del funcionamiento municipal, agravados por la pandemia. “Fueron 150 millones de pesos menos, pero además tampoco nos apoyaron en algo aprobado en toda la Provincia: la Emergencia Económica y Sanitaria. Hubo un gasto mucho mayor en el Hospital y eso nos impidió compensaciones y movimientos económicos, porque la oposición nos negó esa posibilidad. Por eso creo que tiene que haber un equilibrio de fuerzas en el Concejo, y le pedimos a la gente que nos acompañe porque estas cosas son necesarias. Nunca hemos hecho nada por capricho”, señaló.

“Una comunidad ordenada”

El jefe comunal aseguró que para los dos años que quedan por delante de gestión hay “obras en marcha y proyectos con más o menos avance, en función de lo que pueda ocurrir con la inflación y otros indicadores. Pero tenemos muy claro hacia dónde apuntamos. Hoy tenemos más de 50 obras en marcha”.

Respecto de la obra de agua, que es financiada por la Provincia, el mandatario aseguró que Vial Agro hará los trabajos y se terminará de definir el resto de los detalles en los próximos días, para comenzar la tarea en unos 60 días. En principio destacó la realización de dos pozos previstos para el verano, que ya se había anticipado días pasados y que están en proceso licitatorio.

Por otra parte, destacó el crecimiento del Parque Industrial, que trae adunados tanto la generación de empleo como el agregado de valor a la producción primaria. “En lo que va del año se han vendido más de 40 terrenos para todo tipo de empresas, muchas de ellas de servicios”, enfatizó.

“Las inversiones vienen a Tres Arroyos porque es una comunidad ordenada”, sostuvo el jefe comunal, al repasar desde el inicio de la gestión vecinalista lo que se trabajó en caminos, en apoyo a la producción, radicación de industrias, capacitación, CRESTA, Polo Educativo, entre otras. “Esta es la línea en la que queremos seguir, por eso crece el distrito”, concluyó.

