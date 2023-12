Carlos Sánchez con LU 24: “son sensaciones encontradas”

Luego de dar su emotivo y último discurso después de 20 años de gestión, Carlos Sánchez habló en exclusiva con LU 24. En este sentido, comentó sus emociones: “son sensaciones encontradas, porque tengo la tristeza de irme de un lugar que ha sido como mi casa. Por el otro, la alegría y esperanza de descansar un poco más y dedicarme a mi familia.

Ahora sí, tendré que ver cómo me acostumbro a la nueva vida que me tocará llevar. Quiero agradecer siempre a la radio porque me han atendido excelentemente durante lo que han sido todos estos 20 años.”

